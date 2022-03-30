Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов — Минобороны Украины

30 марта, 18:19
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Уничтоженная военная техника РФ (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Уничтоженная военная техника РФ (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в среду, 30 марта, заявил, что украинская сторона отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям.

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«По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове. Массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем», — заявил он.

Мотузняк высказал мнение, что противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

https://www.youtube.com/watch?v=4GPHp0vOR1g&t=642s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Минобороны Украины Российская агрессия Черниговская область Чернигов Киевская область Армия России Война России против Украины

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