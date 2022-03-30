Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов — Минобороны Украины 30 марта, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная военная техника РФ (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в среду, 30 марта, заявил, что украинская сторона отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям.

Видео дня

«По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове. Массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем», — заявил он.

Мотузняк высказал мнение, что противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.