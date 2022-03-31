20 дней без «зеленых коридоров». Около 20 тысяч жителей Изюма нуждаются в оперативной эвакуации — заместитель мэра

31 марта, 23:58
Цей матеріал також доступний українською
Город Изюм (Фото:Максим Стрельник / Facebook)

Город Изюм (Фото:Максим Стрельник / Facebook)

Около 15−20 тысяч жителей города Изюм Харьковской области нуждаются в оперативной эвакуации.

Об этом заявил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, «зеленые коридоры» не согласовываются и отсутствуют почти 20 дней.

Мацокин добавил, что сегодня эвакуировали 2500 человек Изюмского района — впрочем, из самого города Изюм эвакуацию не проводили.

Видео дня
https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7778183062253902

31 марта утром Харьковская ОВА сообщила, что за Изюм продолжаются активные бои. Из-за постоянных обстрелов население пока не могут эвакуировать, а гуманитарную помощь пытаются доставлять с помощью волонтеров.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Изюм Эвакуация Харьковская область Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X