20 дней без «зеленых коридоров». Около 20 тысяч жителей Изюма нуждаются в оперативной эвакуации — заместитель мэра 31 марта, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Город Изюм (Фото:Максим Стрельник / Facebook)

Около 15−20 тысяч жителей города Изюм Харьковской области нуждаются в оперативной эвакуации.

Об этом заявил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, «зеленые коридоры» не согласовываются и отсутствуют почти 20 дней.

Мацокин добавил, что сегодня эвакуировали 2500 человек Изюмского района — впрочем, из самого города Изюм эвакуацию не проводили.

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31 марта утром Харьковская ОВА сообщила, что за Изюм продолжаются активные бои. Из-за постоянных обстрелов население пока не могут эвакуировать, а гуманитарную помощь пытаются доставлять с помощью волонтеров.



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