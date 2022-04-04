Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки «помогать» оборудовать позиции — Генштаб

4 апреля, 20:02
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Военная техника российских оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Военная техника российских оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.

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К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.

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Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

«Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/287740683539017

При этом в ведомстве подчеркнули, что оккупанты несут большие потери.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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