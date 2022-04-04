Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки «помогать» оборудовать позиции — Генштаб
Военная техника российских оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)
В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.
К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.
Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.
«Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что оккупанты несут большие потери.
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