Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки «помогать» оборудовать позиции — Генштаб 4 апреля, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.

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К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.

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Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

«Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что оккупанты несут большие потери.

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