Оккупанты за сутки более 50 раз обстреливали Луганскую область — ОГА 5 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Луганской области. Только за минувшие сутки более 50 раз открыли огонь, о пострадавших не сообщается.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В течение 4 апреля, российские оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области.

Видео дня

Захватчики открывали огонь по:

Северодонецку;

Лисичанске;

Рубежном;

Кременной;

Попасной;

Горном;

Золотом;

Новодружеске.

«В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения», — пишет Гайдай.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.