Оккупанты за сутки более 50 раз обстреливали Луганскую область — ОГА

5 апреля, 17:56
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Обстрел Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Обстрел Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Луганской области. Только за минувшие сутки более 50 раз открыли огонь, о пострадавших не сообщается.

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Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В течение 4 апреля, российские оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области.

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Захватчики открывали огонь по:

  • Северодонецку;
  • Лисичанске;
  • Рубежном;
  • Кременной;
  • Попасной;
  • Горном;
  • Золотом;
  • Новодружеске.

«В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения», — пишет Гайдай.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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