Оккупанты за сутки более 50 раз обстреливали Луганскую область — ОГА
Обстрел Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Луганской области. Только за минувшие сутки более 50 раз открыли огонь, о пострадавших не сообщается.
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Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
В течение 4 апреля, российские оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области.
Захватчики открывали огонь по:
- Северодонецку;
- Лисичанске;
- Рубежном;
- Кременной;
- Попасной;
- Горном;
- Золотом;
- Новодружеске.
«В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения», — пишет Гайдай.
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