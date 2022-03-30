Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами
Обстрел Марьинки, 30 марта (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
Российские оккупанты открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела они применили фосфорные снаряды.
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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Он уточнил, возгорания уже потушили пожарные.
«Россияне снова использовали фосфорные снаряды — сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС», — заявил он.
Оккупанты также обстреляли Георгиевку, Новокалиново, Очеретино. Пострадавших и жертв нет.
Также в результате обстрелов обесточена Авдеевка.
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