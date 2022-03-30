Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

30 марта, 22:47
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Обстрел Марьинки, 30 марта (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Обстрел Марьинки, 30 марта (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела они применили фосфорные снаряды.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, возгорания уже потушили пожарные.

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«Россияне снова использовали фосфорные снаряды — сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС», — заявил он.

Оккупанты также обстреляли Георгиевку, Новокалиново, Очеретино. Пострадавших и жертв нет.

Также в результате обстрелов обесточена Авдеевка.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Фосфорные бомбы Российская агрессия Марьинка Павел Кириленко Война России против Украины

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