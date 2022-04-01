Новоград-Волынский отказался от буквы Z на гербе города

1 апреля, 20:18
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Герб Новоград-Волынского с буквой Z (Фото:Горсовет Новоград-Волынского)

Герб Новоград-Волынского с буквой Z (Фото:Горсовет Новоград-Волынского)

В Новоград-Волынском Житомирской области решили убрать с герба города букву Z, чтобы он не ассоциировался с российскими оккупантами.

Такое решение 31 марта принял городской совет.

Депутаты решили убрать букву Z с изображений малого и полного гербов Новоград-Волынского городского общества. Буква означала первое название города — Звягель.

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В горсовете объяснили свое решение тем, что российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях и для маркировки техники.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Новоград-Волынский Житомирская область Война России против Украины

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