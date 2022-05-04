«Не паниковать». Кличко сообщил о масштабных лесных пожарах в Киевской области

4 мая, 21:49
Цей матеріал також доступний українською
Пожар (иллюстративное фото) (Фото:Alexas_Fotos / pixabay)

Пожар (иллюстративное фото) (Фото:Alexas_Fotos / pixabay)

В среду, 4 мая, горит 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважево Киевской области. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что над ликвидацией пожаров работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

Видео дня

«Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице», — заявил Кличко.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Виталий Кличко Киевская область ГСЧС Лесные пожары Пожар

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X