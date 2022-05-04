«Не паниковать». Кличко сообщил о масштабных лесных пожарах в Киевской области 4 мая, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Пожар (иллюстративное фото) (Фото:Alexas_Fotos / pixabay)

В среду, 4 мая, горит 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважево Киевской области. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что над ликвидацией пожаров работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

Видео дня

«Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице», — заявил Кличко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.