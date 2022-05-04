«Не паниковать». Кличко сообщил о масштабных лесных пожарах в Киевской области
Пожар (иллюстративное фото) (Фото:Alexas_Fotos / pixabay)
В среду, 4 мая, горит 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважево Киевской области. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что над ликвидацией пожаров работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.
«Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице», — заявил Кличко.
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