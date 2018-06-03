В Одессе задержали водительницу, которая насмерть сбила ребенка

В Одессе сотрудники полиции задержали водительницу за дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок 2015 рождения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Вчера, 2 июня, в 19:15 в Одессе на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 рождения и пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу в коме с закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Женщину-водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Запорожье BMW, который ехал с большой скоростью, сбил насмерть женщину и ее пятилетнюю дочь.