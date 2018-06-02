В Одессе под консульством Германии провели акцию в поддержку украинских политзаключенных в РФ

Одесситы под консульством Германии провели акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, незаконно осужденных в Российской Федерации и оккупированном Крыму. Об этом сообщает Громадське радіо.

Отмечается, что консульство Германии был выбрано для митинга не случайно. Таким образом митингующие привлекли внимание немецкого правительства на недопустимость строительства Северного потока, строительство которого, по мнению одесситов, ухудшит судьбу украинских политических заключенных в России.

"Это даст России дополнительные рычаги давления на Украину! И я считаю, что и так несладкая жизнь наших заключенных, она ухудшится просто! И мы хотели предупредить Германию, чтобы они задумались, что они делают и наоборот помогли нам добиться освобождения политзаключенных в России", – объясняет один из участников акции.

Участники митинга принесли большую красную карточку для РФ, на которой каждый желающий мог написать свои мысли. После акции плакат отнесут в консульство РФ. Отмечается, что таким образом митингующие призывают мировое сообщество бойкотировать чемпионат по футболу, который собирается проводить Россия.

Также митингующие призвали обратить внимание на заключенных не только в РФ, но и на оккупированных территориях на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что 2 июня в центре Киева началась акция в поддержку Олега Сенцова.

Напомним, Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

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