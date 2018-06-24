Во Львове напали на лагерь ромов: один человек погиб, четверо ранены

В субботу, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что львовские полицейские задержали cемерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации издания Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой.

Отмечается, что в результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области.

"Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатов Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатов", – сообщает издание.

Это не первое подобное нападение на граждан цыганской национальности.

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Ранее сообщалось, что в Киеве был разогнан лагерь цыган на Лысой горе.

Также 12 мая группа неизвестных с оружием напала на лагерь цыган вблизи Тернополя. Впоследствии правоохранители Тернопольской области задержали 12 человек, которые могут быть причастны к нападению на лагерь цыган в Великой Березовице.