10 июня 2018, воскресенье

Во Львове мальчик застрял в "замке" на детской площадке

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Спасатели срезали решетку с помощью бензореза
Скриншот с видео

Спасатели срезали решетку с помощью бензореза

Во Львове на улице Панькивского спасатели освободили мальчика, застрявшего в домике-замка на детской площадке. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что мальчик во время прогулки с друзьями перелез через решетку, чтобы попасть в здание в виде замка. Но самостоятельно вернуться тем же путем уже не смог.

Чтобы высвободить ребенка, сотрудникам ДСНС пришлось срезать решетки с помощью бензореза.

"Юра в медицинской помощи не нуждался и даже успел подружиться со своими спасителями. Мальчик пообещал своим новым друзьям, что больше не будет совершать опрометчивых поступков, и будет более осторожным", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове загорелись здания спорткомплекса СКА : сообщают о взрывах патронов в тире.

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