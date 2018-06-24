Нападавшие на ромский лагерь оказались несовершеннолетними: полиция сообщила подробности

Полицейские задержали семерых парней 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб 24-летний юноша. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данному факту открыто уголовное производство, событие квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, нападение группы молодых людей на временное поселение представителей ромской национальности произошло вчера, 23 июня, около полуночи во Львове.

Также подтвердилась информация, что при нападении 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека – 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина – получили телесные повреждения.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности – нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов – нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", – заявил Князев.

Сообщается, что расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.