"Маму порезали за то, что пыталась защитить ребенка": Садовый о нападении на ромов в Львове

Женщину из лагеря ромов на который в субботу, 23 июня, напала группа молодых людей, порезали ножом за попытку защитить свою 10-летнего ребенка. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

По его словам, все пострадавшие сейчас находятся под защитой правоохранителей и проходят по делу в качестве свидетелей.

Также сообщается, что один раненый лежит в 8-й больнице в среднем состоянии тяжести. Женщине с ребенком зашили раны и отпустили из больницы.

Отмечается, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.

Мэр Львова также призвал полицию "качественно провести расследование и наказать убийц".

"Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка. Я прошу вас четко осознать эту картину прежде чем писать комментарии в стиле «так им и надо!». История показывает, что расстояние от цивилизованной человеческого существа к бездушной бестии невелика. Оставайтесь людьми!", – отмечается в сообщении.

Напомним, в субботу, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

Сегодня, 24 июня, полицейские задержали семерых молодых 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.