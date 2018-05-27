Львовский перинатальный центр, открытый Порошенко, до сих пор не заработал из-за нарушений в строительстве

Перинатальный центр во Львове, 20 апреля на открытии которого присутствовал президент Украины Петр Порошенко, до сих пор не введен в эксплуатацию из-за серьезных нарушений в строительстве. Об этом сообщает Zaxid.net.

Во время проверки центра комиссией в приемном покое обнаружили слишком узкие двери, а также неправильно обустроенное помещение, где должны храниться наркотические препараты.

"А вместе с тем появились более существенные замечания, например, по кислороду, по комнате, где проходит стерилизация медицинского инвентаря, по медицинской лаборатории. Такие вопросы решить в режиме одного-двух дней невозможно", – сообщает экс-заведующий акушерско-родильного отделения Игорь Ковальчук.

В недостатках строительства обвинили четырех врачей, которых уволили из медицинского центра. 25 мая коллеги врачей устроили протест под областным департаментом. Уволенные врачи родильного отделения планируют обратиться в суд.

Уволенные врачи отмечают, что постоянно сообщали строителям свои замечания и жаловались в департамент на их работу.

"Я врач-анестезиолог, я знаю свою работу. Строительных работ не знаю и, я думаю, что это перекладывание и делание врачей козлами отпущения в этой ситуации", – поделился врач-анестезиолог Александр Лехновский.

Сейчас дверной проход расширили, в комнате, где должны хранить наркотические средства, укрепляют металлическим каркасом стены, а стерилизационное отделение придется переделать полностью. Поэтому пока инструменты на стерилизацию перинатальный центр будет возить в другое медицинское учреждение.

"Нет надлежащего подключения воды, нет смонтировано трапов, чтобы вода вытекала, нет надлежащего покрытия стен. Это должно быть водоэмульсионная краска, не смывается, которую можно мыть, или покрывать все плиткой", – пояснил и.о. директора областного клинического перинатального центра Игорь Потапов.