Все станции киевского метрополитена начали работать в обычном режиме

В Киеве станции метро Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта открыты на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщается в пресс-службе Киевского метрополитена.

Сейчас метро работает в обычном режиме.

Также отмечается, что сегодня, 17 июня, работа подземки продлена на 1 час.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Марша равенства в Киеве закрыли три центральных станции метро.