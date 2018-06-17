17 июня 2018, воскресенье

Все станции киевского метрополитена начали работать в обычном режиме

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Три центральных станции метро были закрыты из-за КиевПрайд
Фото: Дарина Мизина

Три центральных станции метро были закрыты из-за КиевПрайд

В Киеве станции метро Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта открыты на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщается в пресс-службе Киевского метрополитена.

Сейчас метро работает в обычном режиме.

Также отмечается, что сегодня, 17 июня, работа подземки продлена на 1 час.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Марша равенства в Киеве закрыли три центральных станции метро.

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