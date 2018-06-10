В центре Киева появились советские агитки

В воскресенье, 10 июня, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого появились советские агитационные плакаты. Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что советские агитки являются реквизитом для съемок мини-сериала Чернобыль британско-американского производства.

Также в центре столицы были замечены старые автомобили Жигули и Запорожцы.

Пятисерийный телесериал производства Sky и HBO расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Сообщается, что в центре сюжета окажутся "истории храбрых мужчин и женщин, рисковавших собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".