10 июня 2018, воскресенье

В центре Киева появились советские агитки

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Плакаты являются реквизитом для съемок сериала
Информатор

Плакаты являются реквизитом для съемок сериала

В воскресенье, 10 июня, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого появились советские агитационные плакаты. Об этом сообщает Информатор

Сообщается, что советские агитки являются реквизитом для съемок мини-сериала Чернобыль британско-американского производства.

Также в центре столицы были замечены старые автомобили Жигули и Запорожцы.

Пятисерийный телесериал производства Sky и HBO расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Сообщается, что в центре сюжета окажутся "истории храбрых мужчин и женщин, рисковавших собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

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