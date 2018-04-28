В центре Киева горел старинный дом Гинзбурга

В центре Киева, на улице Городецкого, 9, горел дом Гинзбурга. Об этом сообщает Громадське радіо.

В результате пожара никто не пострадал. Сообщается, что часть шестого этажа здания полностью выгорела.

По данным ДСНС, пожар возник в квартире площадью 70 квадратных метров на 6 этаже. В результате пожара сгорели мебель, личные вещи и другие предметы домашнего обихода, закопчены стены и потолок в квартире.

К тушению пожара были привлечены 8 единиц основной и специальной техники, а также 35 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 14:30, в 15:30 пожар был локализован, а в 15:52 – ликвидирован.

На данный момент уточняется принадлежность здания к памяткам архитектуры.

Дом Гинзберга – это доходный дом, построенный в 1901 году. В первые годы XX века это был самый высокий дом Киева высотой 32,5 метра. Фасад здания обильно украшен разнообразными скульптурами на античную тематику.

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