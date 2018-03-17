В Подольском районе Киева убили мужчину

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По дороге в больницу мужчина скончался
Фото: Киев Оперативный via Facebook

По дороге в больницу мужчина скончался

В пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киева в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия, сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Согласно сообщению, мужчину обнаружили около 22:30 на улице Туровской.

"Он находился с явными признаками насилия - был весь в крови и с побитой головой", - говорится в сообщении.

На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался.

Как передает Информатор, по предварительной информации, убитый - мужчина средних лет.

На месте работали медики и дежурили патрульные. Но обе службы отказались комментировать происшествие. Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи.

Напомним, днем в этот же день, 16 марта, на Подоле в Киеве в одном из ресторанов обнаружили труп мужчины

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