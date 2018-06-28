В Киеве задержали преступников, которые похитили сына дипломата с целью выкупа

Киевская полиция обнаружила преступников, которые 25 июня на улице Тургеневской похитили сына работника посольства Ливии с целью получить денежный выкуп. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Столичная полиция задержала двух человек, которые похитили молодого человека, удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Мужчины являются гражданами Египта, которые живут на территории Украины несколько лет.

"Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, похитители отказались давать какие-либо объяснения. В настоящее время их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Двое неизвестных насильно посадили гражданина Ливии Абдусалама 1992 года рождения в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.

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Через несколько часов полицейские нашли похищенного, он получил незначительные телесные повреждения.