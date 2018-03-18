В Киеве неизвестные в масках разгромили продуктовый магазин

В субботу вечером, 17 марта, группа неизвестных в масках разгромила продуктовый магазин в Днепровском районе Киева, передает Информатор.

"Около 21:00 группа из пяти человек спортивного вида, зашли в магазин Продукты, который находится среди жилых многоэтажек по адресу улица Радужная, 5. Переступив порог торгового зала, молодые люди принялись бить ногами витрины и холодильники с напитками", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на момент нападения в магазине находился толко продавец, она не пострадала.

Как рассказал владелец магазина, это уже второе нападение за последние два месяца. Он предполагает, что это происки конкурентов.

"Почерк нападавших одинаковый. Они все бьют и ломают, но ни чего не забирают. Прошлый погром был 31 января в 21:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в Соломенском районе Киева неизвестные в масках разгромили кафе - видео.