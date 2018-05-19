В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали ТЦ Глобус

Охранники предполагают, что "это надолго"

В Киеве из-за сообщения о заминировании из торгового центра Глобус на Майдане Независимости эвакуировали около тысячи человек. Об этом сообщает Громадське радіо.

На данный момент все магазины в ТЦ закрыты, на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб.

Как сообщили в полиции, письмо с информацией о возможном заминировании торгового центра поступил от неизвестных по электронной почте.

Ранее сообщалось, что в городе Вейхерово на севере Польши в начальной школе распылили неизвестное вещество. Более 300 человек эвакуировали, 17 детей находятся в больнице.