В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали ТЦ Глобус

В Киеве из-за сообщения о заминировании из торгового центра Глобус на Майдане Независимости эвакуировали около тысячи человек. Об этом сообщает Громадське радіо.
На данный момент все магазины в ТЦ закрыты, на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб.
Как сообщили в полиции, письмо с информацией о возможном заминировании торгового центра поступил от неизвестных по электронной почте.
Ранее сообщалось, что в городе Вейхерово на севере Польши в начальной школе распылили неизвестное вещество. Более 300 человек эвакуировали, 17 детей находятся в больнице.
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