В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

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Спасатели призывают быть внимательными и осторожными
ДСНС

Спасатели призывают быть внимательными и осторожными

В столице и Киевской области спасатели объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца суток 19 мая – гроза", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали дождевые выходные в Украине.

В частности, в субботу, 19 мая, в Киеве местами ожидается кратковременный дождь и гроза, облачная погода с прояснениями, ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13 °, днем ​​20-22 °.

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