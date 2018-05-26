26 мая 2018, суббота

В фан-зоне на Крещатике задержали мужчин, которые украли кошелек с билетами на Лигу чемпионов

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Один из мужчин - гражданин РФ, другой - уроженец Донецкой области

Один из мужчин - гражданин РФ, другой - уроженец Донецкой области

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые вырвали из рук гражданки Испании кошелек с деньгами и билетами на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

К работникам полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности возле фан-зоны на улице Крещатик, обратилась гражданка Испании с сообщением об ограблении: к ней подошли мужчины и вырвали из рук кошелек, в котором были деньги и билеты на сегодняшний финальный матч Лиги чемпионов.

Правоохранители срочно передали приметы злоумышленников своим коллегам.

Патрульные полицейские, которые находились с другой стороны фан-зоны, заметили двух мужчин, остановили их и доставили в Печерское управление полиции. Уже установлено, что один из них – гражданин РФ, другой – уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи изымают записи с видеокамер наблюдения, которые находятся рядом с местом происшествия. Также продолжается сбор доказательной базы.

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