RedCard4Putin: В Киеве активисты показали Путину "красную карточку"

Сегодня, 17 июня, в Киеве, на Майдане Независимости, активисты провели акцию Красная карточка для Путина (#RedCard4Putin). Об этом сообщает Радио Свобода.

В акции приняли участие правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих.

Цель акции ее координатор, правозащитник Олег Веремеенко определил как "необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, оказавшихся в плену, или же являются заложниками террористических группировок так называемых ЛДНР".

"На сегодняшний день связь с нашими заключенными в oккупированных Донецке и Луганске отсутствует, местная "власть" удерживает их в ужасных условиях, что не соответствует требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, хотя фактически наши ребята являются военнопленными, а не заложниками", – сообщил Веремеенко.

Он также отметил, что существует проблема, связанная с переговорами об освобождении или обмене бойцов, которые проходят очень сложно, и это признают представители Украины на переговорах в Минске.

13 июня во Киеве объявили о начале глобальной кампании Красная карточка для Путина (#RedCard4Putin), чтобы во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, давить на российские власти с требованием освободить политических заключенных.

По данным МИД Украины, в России удерживают 64 украинцев, которых осудили или тех, кто находится под следствием в СИЗО по политическим мотивам.