Полиция вывезла грузовик активистов Руха новых сил с Европейской площади

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Грузовик нашли на Железнодорожном шоссе, но ни активистов, ни журналистов к машине не подпускают
Фото: Роман Барабаш via Информатор

Грузовик нашли на Железнодорожном шоссе, но ни активистов, ни журналистов к машине не подпускают

В Киеве полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии Рух новых сил, который приехал для установки сцены для запланированного на 18 марта марша за отставку президента.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сообщил народный депутат Юрий Деревянко.

Представители Руха новых сил настаивают на обыске грузовика в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда что-то подкинут". В связи с этим они обратились к министру внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

"Нашли похищенный полицией грузовик со сценой. Ни журналистов, ни представителей Руху новых сил не подпускают!", - говорится в сообщении.

Напомним, активисты Руха новых сил заявили о задержании во время установки сцены для воскресного марша в Киеве. По словам представителей полиции, они получили звонок о том, что в машине могут быть опасные предметы и поэтому заблокировали грузовой автомобиль.

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