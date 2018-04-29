Киеврада выделила на ремонт дорог дополнительные 12 млрд грн

В 2018 году Киеврада дополнительно выделила 12 млрд гривен на на строительство, ремонт и реконструкцию столичных дорог. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

"Остатки бюджетных средств на начало года составляют 3 миллиарда гривен. Еще 800 млн столица получит от таможенного эксперимента. И дополнительных 620 млн – от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Плюс государственные субвенции. Поэтому у Киева появилась возможность увеличить финансирование на те или иные отрасли и объекты", – отметил председатель постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета Андрей Странников.

Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов, 48 млн гривен – на реализацию Программы 70/30 (софинансирования энергоэффективности в жилых домах на условиях 70% оплаты из городского бюджета, 30% оплаты за счет ОСМД и ЖСК), 143,9 млн гривен – на капитальные ремонты учебных заведений и 35,3 миллиона гривен выделили на оказание государственной поддержки киевлянам с особыми образовательными потребностями.

"За счет остатка бюджетных средств на начало года городская власть увеличила расходы на выполнение программы Безопасная столица. Таким образом на противодействие преступности в городе выделили дополнительных 120 млн гривен", – говорится в сообщении.

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