Киевский полумарафон: улицы столицы частично перекроют

Из-за проведения восьмого киевского международного полумарафона улицы Киева будут частично перекрыты по маршруту забега. Об этом сообщается на сайте марафона.
Непосредственно в день забегов, 22 апреля, будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного, на следующих улицах:
улица Петра Сагайдачного – 08:00 до 14:00
Боричев спуск – с 08:00 до 12:40
улица Набережно–Крещатицкая в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 12:40
улица Набережно–Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал – с 08:00 до 11:00
Набережное шоссе в направлении моста им. Е. О. Патона – с 08:00 до 12:40
Набережное шоссе в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 11:00
Гаванский мост в направлении Северного моста – с 08:00 до 11:00
Гаванский мост в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 12:40
улица Набережно–Рыбальская в направлении Северного моста – с 08:00 до 11:00
Северный мост – с 9:20 до 11:00
улица Трухановская – с 09:00 до 12:00
Днепровский спуск – с 08:00 до 11:00
Владимирский спуск – с 08:00 до 12:40
Мост Метро в направлении Броварского проспекта – с 08:00 до 11:00
Мост Метро в направлении моста им. Е. О. Патона – с 08:00 до 9:45
"Перекрытие транспортного движения – одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и люди с ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега", – отмечается в сообщении.
Организаторы полумарафона рекомендуют водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.
Комментарии
Правила комментирования