Киевский полумарафон: улицы столицы частично перекроют

Киевский марафон начнется сегодня в восемь утра

Из-за проведения восьмого киевского международного полумарафона улицы Киева будут частично перекрыты по маршруту забега. Об этом сообщается на сайте марафона.

Непосредственно в день забегов, 22 апреля, будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного, на следующих улицах:

улица Петра Сагайдачного – 08:00 до 14:00

Боричев спуск – с 08:00 до 12:40

улица Набережно–Крещатицкая в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 12:40

улица Набережно–Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал – с 08:00 до 11:00

Набережное шоссе в направлении моста им. Е. О. Патона – с 08:00 до 12:40

Набережное шоссе в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Северного моста – с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 12:40

улица Набережно–Рыбальская в направлении Северного моста – с 08:00 до 11:00

Северный мост – с 9:20 до 11:00

улица Трухановская – с 09:00 до 12:00

Днепровский спуск – с 08:00 до 11:00

Владимирский спуск – с 08:00 до 12:40

Мост Метро в направлении Броварского проспекта – с 08:00 до 11:00

Мост Метро в направлении моста им. Е. О. Патона – с 08:00 до 9:45

"Перекрытие транспортного движения – одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и люди с ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега", – отмечается в сообщении.

Организаторы полумарафона рекомендуют водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.