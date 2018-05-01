КГГА планирует модернизировать систему теплоснабжения столицы для устранения тепловых потерь

В ближайшие 5-10 лет одной из стратегических задач властей Киева является модернизация системы теплоснабжения города для снижения неэффективных тепловых потерь, влияющих на тарифы. Сообщил Интерфакс-Украина замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.

Сообщается, что организационные процессы завершения договора с ОАО Киевэнерго не приведут к повышению тарифов на отопление и горячую воду для киевлян.

"Тарифы на тепло – это структурированная вещь. Львиную долю тарифа на тепло составляет стоимость природного газа. Поэтому тариф на тепловую энергию будет зависеть от того, как будет меняться цена на газ. Если цена на газ не будет меняться, то тарифы на тепло также останутся неизменными", – отмечает Пантелеев.

"Мы сегодня имеем источники теплоснабжения, которые создавались 50-60 лет назад. Необходимо за короткий срок, это 5-10 лет, а для такой глобальной задачи – это достаточно короткий срок, модернизировать систему теплоэнергетики и снизить неэффективные потери в тепловых сетях, которые влияют на тариф", – сказал заместитель главы КГГА.

Отмечается, что программа модернизации уже разработана. К этому проекту привлечены международные специалисты, а также имеются договоренности о помощи межправительственных институтов.

Чиновник также сообщил, что для полноценной модернизации устаревшего теплового хозяйства столицы необходимы колоссальные средства. Отмечается, что самостоятельно ни городскому, ни государственному бюджетам не осилить такие финансовые нагрузки, так как речь идет о миллиардах гривен. Поэтому проект нуждается в гибридном финансировании: из бюджета города и средств под окупаемые проекты.