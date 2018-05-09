Бессмертный полк в Киеве: неизвестные пытались прорвать полицейский "коридор"

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Поучаствовать в акции пришло до 1500 человек
Євген Руденко/Українська правда

Поучаствовать в акции пришло до 1500 человек

В Киеве возле станции метро Арсенальная на улице Ивана Мазепы собираются участники приуроченной к 9 мая акции Бессмертный полк. Об этом сообщает Украинская правда

По состоянию на 10:30 на месте собралось до 1500 человек, которые пройдут маршем с портретами погибших в годы Второй мировой войны от станции метро Арсенальная до Парка славы.

Среди участников – мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной, Елена Бережная. 

Для обеспечения безопасности участников шествия правоохранители создали коридор, внутрь которого участников действия пропускают через рамки металлоискателей.

Сообщается, что группа неизвестных пыталась прорвать полицейские ограждения. В результате инцидента задержан участник националистического движения, председателя Броварской организации Монолит.

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