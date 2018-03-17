Активисты Руха новых сил заявили о задержаниях при установке сцены для воскресного марша в Киеве

По словам правоохранителей, они получили звонок о том, что в машине могут быть опасные предметы

В партии Рух новых сил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявили о задержании правоохранителями активистов, которые хотели установить сцену на Майдане независимости для запланированного на 18 марта марша за отставку президента.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковский отделения полиции", - говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

Как сообщает Громадське, правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей Руха новых сил на Европейской площади возле гостиницы Днепр. Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителей полиции, они имеют полное право блокировать автомобиль, так как получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка", - отметил полицейский.