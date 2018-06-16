В Хмельницком во время пожара в жилом доме погиб ребенок

В городе Хмельницкий во время пожара в жилом доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар распространился с балкона второго этажа. Во время разведки и тушения пожара на балконе дома пожарные обнаружили тело двухлетнего ребенка без признаков жизни.

Кроме того, во время пожара спасли четверых граждан, двое из которых дети 5 лет и 7-месячный младенец.

Причина пожара устанавливается.

"От ужасного события у матери погибшего ребенка случился приступ, справиться с горем ей помогли специалисты психологической службы Главного управления ДСНС Украины в Хмельницкой области и работники медицины катастроф", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что всего к ликвидации пожара привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной и специальной техники. На месте происшествия работала мобильная оперативная группа ГУ ДСНС во главе с временно исполняющим обязанности начальника Главного управления полковником службы ГЗ Дмитрием Бенидорм.

Также спасатели призвали родителей не оставлять несовершеннолетних детей дома одних и контролировать их местонахождение.

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