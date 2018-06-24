В Харькове задержали подозреваемого в двойном убийстве

На выезде из Харькова полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве 40-летних супругов, а также ранении их 13-летней дочери из огнестрельного оружия. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Тела застреленных супругов, а также раненого ребенка обнаружила в квартире соседка. На месте происшествия работают правоохранители.
При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.
Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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