В Харькове скорая сбила школьника в наушниках

Вчера, 15 июня, в Харькове, на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской, карета скорой помощи, которая ехала на вызов, сбила 15-летнего парня, который переходил дорогу в наушниках. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Харьковщины.

Отмечается, что медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание. Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами.

В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса.

Парня доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове грузовой автомобиль протаранил маршрутку с пассажирами.