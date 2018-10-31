Зачем Лукашенко Украина?

Журналист Виталий Портников в колонке для Радио Свобода объясняет, как белорусскому президенту удается дружить и с Порошенко, и с Кремлем

После встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко украинский президент Петр Порошенко назвал коллегу «большим другом украинского народа». Это, конечно, фраза дипломатического характера. Лукашенко – не только не друг украинского народа. Он даже белорусскому народу не очень большой друг. Единственная политическая цель Лукашенко – удержание власти в бывшей советской республике, где мало что изменилось после краха Советского Союза. Лукашенко с этой задачей успешно справляется вот уже 24 года. Но – с помощью из российского бюджета. И поэтому с каждым годом не только укрепляется белорусский авторитарный режим, но и усиливается его зависимость от Москвы.

И здесь, конечно, возникает очень простой вопрос – зачем Лукашенко вообще нужна Украина? [...]

Диктатор торгует с Россией родной матерью

Кто-то скажет, что Лукашенко не так зависит от Москвы, как кажется. Кто-то заметит, что речь идет об экономическом интересе. И то, и другое будет правдой. Но вот только важнейший экспортный товар Беларуси – вовсе не тракторы и не молоко. Лукашенко вот уже 24 года торгует с русскими белорусской независимостью, каждый раз получая дотации за очередной отрезанный ломоть. Проще говоря, диктатор торгует с соседом родной матерью. И эта мать давно в коматозном состоянии, нельзя понять, живет ли она вообще.

Если бы удалось присоединить Украину – на следующий же день с политической карты мира исчезла бы и Беларусь

Для того, чтобы создать видимость жизни, Лукашенко и требует демонстрации собственной внешнеполитической самостоятельности – чтобы потом торжественно от нее отказываться в обмен на очередной транш и начинать думать о новой демонстрации. Сейчас уже мало кто помнит, что Порошенко – отнюдь не первый украинский президент, посещающий Гомель. В свое время сенсационной стала встреча в Гомеле президентов Лукашенко и Ющенко. Украину тогда называли «европейским адвокатом Беларуси», говорили, что рано или поздно эта страна пойдет на Запад. Беларусь никуда не пошла, однако в Кремле расщедрились. Не менее экстравагантной была дружба Лукашенко с Михаилом Саакашвили, которая началась как раз после нападения России на Грузию. Лидер демократической Грузии рассыпался в комплиментах главе авторитарной Беларуси в прямом эфире белорусского телевидения. В Москве были поражены – но заплатили. За встречу с Порошенко в Гомеле тоже, не сомневаюсь, заплатят. Лукашенко, как опытный шулер, научился продавать российским держимордам страх по поводу возможного дрейфа Беларуси «не в ту сторону». [...]

Беларусь нужна Кремлю только в комплекте

[...] Вот если бы удалось присоединить Украину – на следующий же день с политической карты мира исчезла бы и Беларусь. Можете в этом даже не сомневаться.

Но пока Украина отстаивает свой суверенитет, пока она борется с российской агрессией, пока она идет не на Восток, а на Запад, ни Лукашенко, ни его режиму, ни существованию самой Беларуси – причем на российские деньги – не угрожает практически ничего. И Лукашенко прекрасно об этом знает. Достаточно просто сравнить две его фотографии – в Москве 2003 года, когда он вместе с Владимиром Путиным, Леонидом Кучмой и Нурсултаном Назарбаевым подписывал соглашение о создании Евразийского экономического пространства, и в Гомеле, с Петром Порошенко на форуме. В Москве он был мрачным, а в Гомеле он был счастлив.

Вот для чего ему нужна Украина.

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