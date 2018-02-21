В чужой пустыне. Что на самом деле случилось с ЧВК Вагнера?

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр в колонке для Новой газеты рассказывает свою версию трагедии ЧВК Вагнера и чему эта история может научить военных

Разгром сводной группировки примерно в одну механизированную тактическую батальонную группу (ТБГ) из бойцов-контрактников так называемой «ЧВК Вагнера» в ночном бою 7 февраля на левом берегу Евфрата вблизи города Дейр-эз-Зор вроде бы ничего всерьез не поменял в местном и региональном военно-политическом раскладе.

Нефтеперегонный завод, построенный когда-то в мирное время американской компанией Conoco, который вроде был основной целью бойцов «Вагнера», выдвинувшихся вместе с некоторым числом местных сирийских союзников — сторонников президента Башара Асада, остался после боя, больше похожего на одностороннюю бойню, под контролем бойцов «Сирийских демократических сил» (SDF) и их американских советников. […]

Общие потери разные источники оценивают от пары десятков до нескольких сотен человек. Но разгромленную ТБГ никто не преследовал, и линия раздела по Евфрату на «американскую» и «российскую» зоны влияния, которую отряд «Вагнера» пытался 7 февраля сдвинуть «чуть на восток», осталась практически неизменной.

Российско-американские отношения, которые и так уже хуже некуда, бой под Дейр-эз-Зором внешне существенно не ухудшил. Американцы расстреляли с воздуха грозного «Вагнера», а у самих потерь — один легкораненый курдский ополченец.

Опыт донецкой и сирийской войн сыграл с ЧВК Вагнера злую шутку

Похоже, в Пентагоне несколько испугались столь подавляюще неуважительной победы — как бы не было эскалации да большой войны, и пока официально не признаются, что наносили удар по русским, мол, не знаем, кто это был. Их российские коллеги вовсе воды в рот набрали.

Первоначально было объявлено, что в Дейр-эз-Зоре «проасадовские силы» напали на курдов из SDF, без упоминания ЧВК Вагнера. Но отношения между курдами и режимом Асада тоже не пострадали. Напротив, в Дамаске официальное агентство SANA сообщило 19 февраля, что некие «народные силы» сторонников Асада помогут курдским отрядам народной самообороны — Yekineyen Parastina Gel (YPG) защитить кантон Африн на северо-востоке Сирии от наступления турецких военных вместе с отрядами сирийской оппозиции, которое началось месяц назад.

Турки объявили YPG террористической организацией, но в Дамаске террористами называют как раз протурецкую сирийскую оппозицию, а турецкую операцию в Африне «Оливковая ветвь» объявили агрессией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля срочно позвонил Владимиру Путину и, как сообщили в Анкаре, пригрозил властям Дамаска «последствиями», если те помогут курдам отстоять Африн. В Дамаске срочно дали задний ход и в Африн посылать подмогу пока не стали, но с курдами определенно стремятся договориться и заключить союз. Поскольку SDF и YPG — это по большому счету одно и то же, сирийскому руководству не было никакого резона давать отмашку на поход «ЧВК Вагнера» отжимать неработающий завод у потенциальных союзников.

Российская сторона представляет дело так, что некие «сирийские ополченцы» действовали 7 февраля по собственной инициативе и «несогласованно с российским командованием». То, что обычно очень бойкие на пиар российские ведомства так надолго и безнадежно притихли и не обличают «жестокие удары противных янки», вызывает подозрение в том, что какое-то согласование все-таки было, и теперь в военном ведомстве решают вечные русские вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?» И главный — что в итоге доложить Путину и на кого свалить последствия поражения?

Есть неподтвержденная версия, что в районе операции 7 февраля за спиной у «ЧВК Вагнера» были бойцы сил спецопераций ВС РФ, которые, возможно, вовремя отошли и не попали под губительный американский огонь. Есть также сообщения о присутствии в этом районе проиранских сил. Возможно, что истинной целью операции был вовсе не завод сам по себе и не курдские бойцы из SDF, а именно западные советники-спецназовцы на заводе.

Пленение или ликвидация бойцов американского спецназа «сирийскими ополченцами» с непременной демонстрацией трупов нанесла бы мощный удар по американскому престижу в регионе, что могло бы в конечном счете привести к полному выводу американских сил из Сирии. Это, очевидно, и является частью стратегической линии Москвы.

Американский народ очень не любит, когда его лучшие сыны гибнут непонятно где и непонятно за что. Были прецеденты.

В октябре 1983-го два смертника на грузовике с 5 тоннами тротила взорвали штаб морской пехоты в Бейруте: погибли 241 морпех и 58 французских десантников. Нападение предположительно организовали проиранские силы. А в феврале 1984-го США, Франция, Италия и Великобритания вывели свои войска из Ливана.

В октябре 1993-го в бою в Могадишо по ходу неудачной операции американского спецназа погибли 18 американцев и 1 малайзиец. В результате до конца марта 1994-го все американские войска были выведены из Сомали. Конгресс проголосовал единогласно.

Из брифинга генерала Джеффри Харригяна, начальника ВВС Центрального регионального объединенного командования США (CENTCOM), ответственного за воздушное прикрытие операций в Сирии, Ираке и Афганистане, известно, что за неделю до начала операции, 7 февраля, началась концентрация сил и средств «ЧВК Вагнера» на плацдарме на Евфрате, где в прошлом сентябре во время освобождения Дейр-эз-Зора от исламистов российские саперы собрали и установили за пару дней малый автодорожный разборный мост (МАРМ) длиной в 210 метров. 6 февраля уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза.

7 февраля мост снесло, и ударная группировка «Вагнера» оказалась отрезана, но все равно начала операцию.

Российские военные полагают, что сброс воды произошел из водохранилища ГЭС Эт-Табка выше по течению, плотину которого контролируют отряды SDF, и что за этим стоят американцы, которые, однако, официально отвергли все обвинения.

По словам генерала Харригяна, коалиция по установленным линиям связи сообщила российскому командованию о том, что SDF и американцы занимают позиции на заводе Conoco где-то в 8 км от плацдарма. Поток воды, смывший МАРМ, мог быть еще одним предупреждением. Но собранная группировка «ЧВК Вагнера», возможно, самая большая за всю сирийскую войну — танки, другая бронетехника, тяжелая артиллерия, минометы, системы залпового огня, пара штурмовых рот, мобильные группы, — была готова и выдвинулась […].

Наступление ТБГ «Вагнера» начала, когда уже темнело. Очевидно, предполагалось стремительно сблизиться с противником, чтобы американские ВВС не смогли ответить контрударом из-за страха попасть в темноте по своим, когда боевые порядки перемешаны. Возможно, предполагалось, что курды отступят, оказав символическое сопротивление.

Те, кто планировал операцию, проявили дремучую некомпетентность: американские военные уже много лет предпочитают вести общевойсковой бой, как наступательный, так и оборонительный, во тьме, поскольку у них лучшее в мире комплексное ночное оборудование.

Опыт донецкой и сирийской войн сыграл с «ЧВК Вагнера» злую шутку, подставив их, слепых и беспомощных, под американскую молотилку. Не было также полного понимания того, какие возможны последствия массированного удара сплошь высокоточным оружием.

Изначально в воздухе над полем боя были американские ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и «невидимые» истребители 5-го поколения F-22, которые, похоже, ожидали, не поднимутся ли с базы Хмеймим российские боевые самолеты. Но авиация не прилетела, и после последнего предупреждения по каналам спецсвязи американские военные открыли огонь на поражение […].

Это железный американский (западный) принцип — командир на поле боя знает обстановку лучше, и он ставит задачи всем остальным. Командир, в частности, четко обозначил свою передовую, развернув своих бойцов и SDF в цепь и вступив в огневой контакт с наступающим противником. Никакого смешения боевых порядков не было, и всем было понятно, где зона свободного огня. Через контролеров (наводчиков) ВВС, которые были в составе отряда, американский командир ставил боевые задачи разнородной группировке ударной авиации и дальнобойной тяжелой артиллерии, которая вела высокоточный огонь. Расстрел продолжался три часа. […]

База Хмеймим в 500 км к западу от поля боя с ее радарами, самолетами и ЗРК ничем не могла помочь, когда стало ясно, что «Вагнер» попал в смертельную ловушку. […]

Последствия боя 7 февраля могут оказаться намного серьезнее, чем само по себе тактическое поражение на далекой реке в чужой пустыне.

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