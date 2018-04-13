Трамп замедленного действия

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в статье для Новой газеты рассказывает, почему химическая атака в Сирии может перерасти в глобальную войну между США и Россией

Американского президента Дональда Трампа очень расстраивают кадры, на которых изображены люди и дети, пораженные боевым отравляющим веществом (ОВ), несоразмерно реальному уровню потерь от ОВ в соотношении со всеми прочими. В сирийской гражданской войне погибло до полумиллиона человек, и еще 5 миллионов (треть предвоенного населения) стали беженцами.

Режим Башара Асада держится на плаву практически исключительно благодаря постоянной иностранной помощи и иностранным штыкам — российским и иранским.

Ожесточение в результате более чем семилетней бойни привело к чудовищной радикализации сирийского общества и к многочисленным преступлениям против человечности со всех сторон. Но Трампу это все малоинтересно: пару недель назад он публично объявил, что американские военные должны уйти из Сирии «очень скоро», что ИГ разгромлено, и теперь «пусть Сирией занимаются другие люди», а американские военные отправятся домой, где им — место.

Подобный подход — «America — First» (превыше всего) типичен для американских патриотов-националистов-изоляционистов, которые составляют основу политической поддержки Трампа. В Москве и Тегеране не успели еще опомниться от нежданной милости, отдающей им большую часть Сирии без боя, как советники Трампа сумели его уговорить остаться в Сирии еще на полгода. Настало 7 апреля, и из Думы — последнего города в оазисе Восточная Гута, который еще удерживала оппозиция, стали поступать сообщения о химической атаке. Это кардинально поменяло сирийскую ситуацию.

Трамп явно настроен серьезно, и какой-то удар будет нанесен

Свидетели утверждают, что в ходе ожесточенных бомбово-штурмовых ударов на Думу были также сброшены с вертолетов емкости с хлором. Конечно, хлор — устаревшее ОВ, и он эффективен только при сравнительно высокой концентрации. Хлор использовали немцы в 1915 году на Западном фронте первым из всех боевых ОВ, но потом уже в ходе той войны отказались, придумав много чего «получше». Но хлор дешев и доступен, его применяют во многих отраслях промышленности и для бытовых нужд. Производство и хранение хлора законно — это не зарин и не «Новичок», а в конкретных обстоятельствах завершающих боев за Думу у правительственной Сирийской Арабской Армии (САА) был прямой военный смысл его применить. В условиях многолетней осады бойцы оппозиции, которых в Дамаске именуют террористами, и гражданское население изрыли Думу подземными ходами и убежищами, в которых укрывались от обстрелов и бомбежек. […]

Сразу после предполагаемой химической атаки моральный дух бойцов оппозиции был сломлен, и они согласились уйти из обреченного города на север Сирии вместе с семьями и родными — ведь в подземных убежищах прятались также и они. Дума пала практически без потерь среди осаждающих. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ — специальное учреждение ООН) заявила 11 апреля, что в Думе от применения ОВ (предположительно — хлора) пострадало до 500 человек и 43 — погибли. Правительство Асада и командование САА заявили, что непричастны к химатаке. Российский Генштаб назвал заявление ВОЗ «безответственным» и лживым («не находящим подтверждения»), что «способствуют новому витку эскалации с труднопредсказуемыми последствиями». Естественно, военных всемерно поддержал российский МИД.

Беда только в том, что в последнее время российские официальные лица наговорили столько всего и про химоружие, и многое другое, что им теперь на слово мало кто в мире верит, даже если правду говорят. Для расследования химического инцидента в Думу должны быть направлены эксперты технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но мнения ВОЗ может быть достаточно для значительной части мирового сообщества. Тем более что эксперты ОЗХО не обладают мандатом определять, кто применил ОВ, и российские власти, как уже бывало не раз в других ситуациях, будут при любом вердикте настаивать, используя в том числе недипломатическую лексику, что это была провокация, что сирийцы сами себя отравили, лишь бы досадить Асаду и Владимиру Путину.

Трамп сравнил Асада с «животным». Идею примерно «наказать» режим Асада, чтобы применение ОВ и прочего оружия массового поражения не стало привычно-обыденным делом, поддерживают многие страны, а Франция, Британия, Австралия, Саудовская Аравия и некоторые другие арабские государства, похоже, готовы объединиться в коалицию с США для проведения боевой операции в Сирии.

Будущие союзники заранее договорились, что воздержатся от любых действий, если Совбез ООН примет американскую резолюцию о создании специального механизма независимого и объективного расследования всех многочисленных случаев предполагаемого применения ОВ в Сирии. 11 апреля «за» проголосовало 12 членов СБ ООН из 15, включая Казахстан (официального союзника РФ). Китай — воздержался. Наложившую вето Россию поддержала только Боливия. Стиль и лексикон подворотни, который сегодня практикует российский МИД, вогнал страну в небывалую международную изоляцию. Такого даже в советское время не было: тогда все-таки удавалось отделять язык пропаганды от языка дипломатии. […]

В Москве, похоже, не очень даже понимают, откуда ждать удара, и потому зачем-то отслеживают передвижения ядерного авианосца «Гарри Трумэн», который вышел из Норфолка и направляется в Персидский залив, куда должен прийти в мае, когда ситуация с Думой уже разрешится так или иначе.

У Центрального командования США, которое отвечает за Сирию, в достатке сил и средств для удара, но воевать с Россией Пентагон не собирается, а российские военные готовы стерпеть и не отвечать, если «наказание Асада» сведется к массированному, но одноразовому удару крылатыми ракетами Tomahawk, как это уже было в апреле 2017-го […].

Но есть проблема: в Вашингтоне желают из политических соображений, чтобы в «наказании Асада» приняло участие максимально много стран.

Крылатые ракеты Tomahawk, впрочем, есть только у британского флота, и то немного. Остальные союзники могут применить только авиацию, а для этого сначала американцы должны «открыть небо» в Сирии, разгромив и подавив сирийскую систему ПВО, которую Россия тщательно выстраивала последние несколько лет. Американцы, наверное, могут и это сделать, но будут потери, в том числе могут погибнуть российские специалисты, а это может привести к неуправляемой эскалации конфликта. Кроме того, будут раскрыты секретные технические возможности военных США по подавлению и уничтожению современных российских систем ПВО. И все это, включая возможное, хотя и маловероятное, перерастание стычки в глобальную войну с взаимным гарантированным уничтожением США и РФ, может начаться из-за нескольких погибших в Думе сирийцев. Неудивительно, что выработка согласованного варианта военного «наказания Асада» потребовала времени, и, похоже, это основная причина продолжающейся задержки с нанесением удара.

Впрочем, Трамп явно настроен серьезно, и какой-то удар будет нанесен. Причем главная цель, наверное, не Асад, а Путин, которому Трамп, считающий себя мастером заключать сделки, явно пытается таким силовым путем навязать подходящее широкомасштабное соглашение.

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