Российским ракетам дали сигнал

Российский военный журналист Павел Фельгенгауэр в колонке для Новой газеты объясняет, почему решение США разорвать договор о ликвидации ракет с Россией сделает мир как никогда опасным

По ходу предвыборного турне, во время импровизированной пресс-конференции на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома в городе Элько (штат Невада) Дональд Трамп вопреки советам Пентагона и Госдепартамента объявил, что решил выйти из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С заключения этого договора в 1987 году началось массовое ядерное разоружение и глобальное сворачивание противостояния, известного как холодная война.

Впрочем, это заявление только выглядело как необязательная, в стиле Трампа, импровизация. […]

Всего пару недель назад во время пресс-конференции в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, отвечая на прямой вопрос о том, каково будущее ДРСМД, глава Пентагона Джеймс Мэттис резко осудил РФ, которая, по общему мнению союзников по НАТО, «нагло, неприемлемо и безответственно» нарушает ДРСМД. Мэттис сообщил, что представит Трампу варианты ответных действий, но что пока на заседании министров обороны стран НАТО решили совместно оказывать на Москву давление, чтобы там одумались и вернулись в рамки договора. Основная причина подобного подчеркнутого миролюбия американского военного ведомства вполне прагматична: у Пентагона нет и в ближайшие несколько лет не будет никаких готовых к размещению наземных ракет среднего радиуса, крылатых или баллистических.

То есть выход из ДРСМД сегодня не дает США никаких конкретных военных преимуществ.

Тем не менее советник по национальной безопасности Джон Болтон, как сообщают из Вашингтона, сумел настоять на том, что из ДРСМД надо выйти.

Путин говорил правду: в России все готово к «мгновенному» ответу

Трамп, как мог, пересказал журналистам аргументы: «Мы выполняли условия, а Россия, к сожалению, нет, они делали оружие, которое нам было запрещено, поэтому мы выходим». […]

Во всем, как всегда, виноват оказался президент Обама, который должен был, по словам Трампа, или договориться с русскими, или выйти из ДРСМД.

Для выхода из ДРСМД требуется представить за полгода официальную ноту о том, что этого, мол, требуют высшие госинтересы и чрезвычайные обстоятельства, что, естественно, чистая формальность. На этой неделе в Москву прибыл для переговоров Болтон, который должен объявить о выходе из договора.

Русские, похоже, еще надеются, что американцы будут торговаться, угрожая денонсацией, но это вряд ли.

В Вашингтоне многие (не только Болтон) против ДРСМД не столько из-за России, сколько из-за того, что этот договор не распространяется на Китай, у которого до 90% всего баллистического ракетно-ядерного потенциала приходится на сухопутные системы средней дальности. Трамп сказал журналистам, что готов заключить новое соглашение вместо ДРСМД, но сразу с РФ и КНР, однако крайне маловероятно, что удастся усадить за стол переговоров также еще и китайцев, тем более уговорить подписать документ, который упразднит 90% их ракет.

С 2007 года российские военачальники и президент Владимир Путин регулярно публично называли ДРСМД несправедливым и неравноправным договором, почти предательским, потому что в восьмидесятые советских ракет было уничтожено раза в два больше, чем американских. […]

Тогда идею «глобального» ДРСМД продвигала Москва, естественно, как предлог для возможной денонсации. Теперь этот предлог использует Трамп (Болтон).

Москва не стала денонсировать ДРСМД ни в 2007-м, ни позже, но Путин продолжал публично критиковать договор и, в частности, пообещал в октябре 17-го, что если США выйдут, «с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным».

[…] Убежденный сторонник полного ядерного разоружения Барак Обама приказал, и в 2012 году последние ядерные BGM-109А Tomahawk были списаны в утиль, а их ядерные боевые блоки демонтированы.

В РФ, напротив: есть КРБД Х-101/102, «Калибр» и оперативно-тактические «Искандер» — все имеются в вариантах с ядерной и неядерной боевыми частями. Были испытаны и, как утверждают в Пентагоне, развернуты пара дивизионов пусковых установок «Искандеры-К», которые на Западе именуют «Новатор» 9M729 или SSC-8. Именно это нарушение договора Запад вменяет России в вину.

Путин говорил правду: в России все готово к «мгновенному» ответу на расторжение ДРСМД, и это будет само по себе сравнительно недорого. Развертывание КРБД на модифицированных установках «Искандеров» или на каком-либо другом аналогичном грузовике во много раз дешевле, чем строить в качестве носителя КРБД фрегат, или корвет, или подлодку, или тяжелый бомбардировщик. […]

В разрушении ДРСМД Трамп, похоже, сумел-таки сыграть с подачи Болтона в пользу российской «партии войны» — взял на себя публичную вину денонсации в момент, когда Пентагону нечего развертывать, а у российского Минобороны есть теперь и повод, и возможности. Российские дешевые и малоуязвимые сухопутно-мобильные ядерные и неядерные КРБД «Искандер-К» или SSC-8 возьмут под прицел американские базы и союзников в Европе и на Ближнем Востоке, а межконтинентальные ракеты (МБР) будут практически все нацелены только на США.

Путин сможет вновь потребовать от Запада «прислушаться» и начать настоящий торг об отмене санкций, о Крыме и Украине и прочих проблемах.

То есть то же требование, что было предъявлено 1 марта в послании с демонстрацией мультфильма с ядерным сверхоружием. Тогда коллективный Запад не впечатлился, может, теперь сотня-другая SSC-8 поменяет атмосферу в Европе? Прислушаются и отвернутся от дурного американского хозяина, который их подставил под удар?

Можно также несколько увеличить дальность баллистического «Искандера», но процентов на 20, вряд ли больше. Можно попытаться воспроизвести слегка усовершенствованный вариант двухступенчатой советской средней баллистической ракеты «Пионер» УТТХ (SS-20), что была ликвидирована в рамках ДРСМД, одновременно разворачивая собственную массированную систему ПРО на базе С-500 «Прометей». Можно попытаться добиться тотального военного превосходства. Указать европейскому Западу его место. Можно выкачать из госбюджета много денег. Западные военные (ВПК), понятно, займутся тем же.

Возникнет постоянная угроза внезапной «большой войны».

Будут нарастать взаимные обвинения и будут предприняты заведомо безнадежные попытки договориться. Вероятный противник станет просто противником. Поспеет новое поколение американских ядерных баллистических ракет и КРБД воздушного, морского и наземного базирования, которые будут размещать в Польше, в Румынии и в Прибалтике, потом, возможно, в Грузии, в Украине. Подлетное время до Москвы и докуда угодно составит несколько минут, будут использованы самонаводящиеся и маневрирующие, малозаметные боевые блоки с точностью попадания меньше метра.

В лучшем случае, когда очередной исторический цикл завершится, новый кремлевский начальник подпишет новый ДРСМД взамен утерянного. Все другие варианты будут много хуже.

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