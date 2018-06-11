Россия украла Чемпионат мира по футболу?

Кен Бенсингер: Все то, что случится на поле, на самом деле не имеет значения

Американский журналист Кен Бенсингер в своей статье для The New York Times напоминает о громком расследование против FIFA и называет имя главного победителя ЧМ-2018

Весной 2010 года Кристофер Стил, бывший британский шпион, тихонько рассказал шокирующую новость: Владимир Путин, который всю жизнь любил хоккей, внезапно заинтересовался футболом. Тогда это не приняли во внимание.

Это было за несколько лет до того, как Стил подготовил свое знаменитое досье на Дональда Трампа, где упоминалось о тайных встречах в Праге и бывшие развлечения нынешнего президента в Москве. В частности, об услуге «золотой дождь», которую Трамп попросил реализовать на гостиничной постели, где в свое время останавливалась чета Обамы. В 2010 году Стил, заслуживший к тому времени славу серьезного агента MI6, вышел на пенсию и открыл частное бюро расследований в Лондоне. Там он имел все шансы начать вторую, размеренную и едва прибыльную карьеру. Но то, что произошло далее, серьезно повлияло на жизнь Стила и огромное количество других жизней, став предвестником расследования Мюллера касательно той сомнительной роли, которую играет Россия в современном мире.

Среди первых клиентов Стила была группа богачей и корпораций, которые ставили на проведение Великобританией Чемпионата мира по футболу-2018. Турнир не проходил там с 1966 года, поэтому отдельные помешанные на футболе англичане отчаянно стремились восстановить ту атмосферу. [...] Британское правительство отдало за право принимать у себя турнир на 2,1 миллиона фунтов больше, чем положено, а знаменитости вроде принца Уильяма, Дэвида Бекхэма и Дэвида Кэмерона, впоследствии премьер-министра, активно поддерживали такие действия.

Когда что-то касалось национальных интересов, Россия не выбирала средств

Стила наняли, прежде всего, из-за его опыта работы с Россией, которая была в шестерке стран, претендующих на организацию футбольного турнира. В начале 90-х шпион работал под прикрытием в Москве, где поддерживал длительные контакты с представителями правительства и бизнеса. Весной 2010-го его целью было выведать все, что касалось конкурента Великобритании на проведение Чемпионата. Российские методы были для Стила не в новинку. Когда что-то касалось национальных интересов, Россия не выбирала средств: заговоры, коррупция, скандалы – все могло пригодиться. Поэтому было очевидно, что российская заявка на проведение футбольного турнира требовала изрядного продвижения.

Возможности Великобритании разительно отличались от России, которая была совершенно не в состоянии в течение целого месяца принимать Чемпионат, на который съедутся более трех миллионов зрителей. В конце концов, футбол никогда не был традиционным спортом для России. В 2010 году, потерпев жалкое поражение от Словении, российская команда даже не смогла пройти в финал Чемпионата мира, который проводился в Южной Африке. Но наиболее важно, что Россия не имела оснащенных стадионов или инфраструктуры для проведения турнира. А учитывая то, что в то время страна уже взяла на себя проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году, стоял серьезный вопрос о том, каким образом РФ могли позволить себе построить необходимые здания. В конце концов, FIFA, международная некоммерческая организация, базирующаяся в Швейцарии и отвечающая за проведение всемирных футбольных событий, определила Россию как одного из самых слабых участников конкурса.

Большинству казалось, что участие России отнюдь не ставит под угрозу надежды Великобритании, и надежные источники Стила рассказали другую историю. Для Путина, который в то время отбывал свой очередной срок уже в качестве премьер-министра, провести Чемпионат мира по футболу было жизненно важным: это способ продемонстрировать мощь своей страны, а заодно свою собственную, на весь мир. Он был настроен, как отмечают источники, выиграть конкурс любой ценой.

В течение следующих нескольких месяцев Стил собрал удивительную папку разведывательных данных, согласно которым российских чиновников, а также олигархов, приближенных к Путину, приобщили к цели президента, заставив пересмотреть газовые соглашения с другими странами в обмен на голоса, а также одаривая тех, кто участвует в голосовании FIFA, ценными подарками. Россияне даже отправили миллиардера Романа Абрамовича, владельца лондонского футбольного клуба «Челси», в Южную Африку с целью «повлиять» на решение президента FIFA Йозеффа Блаттера (позже представитель Абрамовича сообщил The Sunday Times, что не видит в своем содействии российской победе ничего «такого».)

Экс-шпион Стил отдал свои находки самоуверенным англичанам, а затем, за 5 месяцев до конечного голосования FIFA, будучи убежденным в целесообразности этого шага, передал часть информации агенту ФБР. [...]

Так в США началось одно из самых грандиозных и амбициозных расследований о международной коррупции и отмывании денег в глобальном футболе [...]. Пять лет расследований закончились в мае 2015 года сенсационным утренним арестом семи футбольных чиновников в Цюрихе. Мировое сообщество была поражено: детективы унизили несколько поколений чиновников FIFA, заявив, что те вместе получали взятки на суммы в сотни миллионов долларов. Через несколько дней президент организации, тот же Блаттер, заявил о своей отставке, впоследствии став одним из обвиняемых (чего не было до тех пор). [...]

Министерство юстиции США сделало то, что раньше казалось невозможным: привлекло ранее недосягаемую FIFA к ответственности.

Это расследование дало толчок надежному союзу между Стилом и американскими правоохранителями, которые в июле 2016 года доверили бывшему британскому шпиону собрать информацию о связи Трампа с россиянами, которые, среди прочего, вмешались в президентские выборы в США.

Расследование деятельности FIFA имело большой успех. Американцы поставили некоторые страны в трудное положение, не оставив им ничего, кроме как начать собственные расследования. И весь этот процесс имел один большой пробел: там не было никакого упоминания о России. Записи судебных слушаний насчитывают тысячи страниц, прокуроры в течение недель подробно разбирали каждый сложный момент – странно, но там совершенно не упоминали Россию. [...]

Проведя успешную кампанию по соревнованию за организацию Чемпионата мира и вызвав бум национальной благодарности, Путин вернул себе статус президента. В марте этого года более 75% россиян уже в четвертый раз отдали ему свои голоса.

Последние несколько лет Россию обвиняли во вмешательстве в иностранные выборы, спонсировании киберпреступности, отравлении врагов с помощью препаратов нервно-паралитического действия, вторжении в Украину и поддержке убийственной диктатуры в Сирии. Каким образом Россия оказалась вблизи или даже в самом центре, чуть ли не каждого геополитического заговора, большинство которых гораздо вероломнее, чем махинации с футболом.

14 июня на московском стадионе «Лужники» российские футболисты будут играть с командой из Саудовской Аравии. Этим матчем и откроют Чемпионат мира. Не имея талантливых полузащитников, продуманной системы защиты и именитого тренера, российская футбольная команда никак проявила себя со времен 2008 года, получив право играть на правах нации, принимающей турнир. [...]

Сотни миллионов людей по всему миру настроены на просмотр этого первого матча, между ними и агенты американских правоохранительных органов, с чьей подачи началось знаменитое расследование по FIFA. Восемь лет спустя Россия вновь оказалась в центре американского расследования по международной коррупции и тайному сговору, на этот раз под руководством специального прокурора Роберта Мюллера, который в момент начала истории с FIFA работал директором ФБР. Некоторые болельщики, несомненно, удивятся, как так случилось, что Россия, соревнуясь с другими странами, завоевала себе статус хозяйки Чемпионата мира по футболу – события, несмотря на дурную славу института, который занимается его организацией, до сих пор пользуется безграничной популярностью. Некоторые, если таковые вообще найдутся, будут думать, сможет ли Россия оставить дома блестящий трофей, имя страны-хозяйки которого объявят в финале 14-го июля. И правда в том, что все, что произойдет на поле, на самом деле не имеет значения.

Россия уже победила.

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