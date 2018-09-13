Почему людям необходимо спорить?

Британская писательница и комедиантка Тимандра Харкнесс в статье для BBC Capital рассказывает, почему не стоит бояться ссор на работе, и объясняет, когда конфликты бывают полезными

Я уверена, что вы согласитесь со мной, если я выдвину предположение, что в целом люди стараются избегать конфликтов.

«Большую часть времени мы пытаемся найти общий язык с другими», – говорит профессор, специализирующийся на анализе разговоров, Лис Стоко из Университета Лафборо. Даже если мы не согласны, то стараемся подать сигнал о том, что хотим сохранить дружеские отношения, изменяя наши слова, жесты и даже ритм речи.

«Мы стараемся идти на уступки. Постоянно держим под контролем наши разговоры, чтобы стараться поставить людей в положение, в котором им было бы легко с нами согласиться», – говорит стоков.

Особенно людям свойственно избегать противоречий на работе. Кто хочет вступать в ссору с тем, с кем сидит рядом по восемь часов каждый день? Если это еще и твой босс, то стимул проявлять инакомыслие тем более меньше. Но это может быть полностью неправильная модель поведения, согласно Эми Галло, автору справочника о том, как бороться с конфликтами на работе, опубликованного в Harvard Business Review.

«Каждый думает, что хочет работать в мирной утопии, где все между собой ладят, – говорит она, – и если мы не вступаем в споры, то не собираемся делать хорошую работу, а это просто не возможно».

Многообразие идей предполагает, что люди будут спорить.

«Я вижу, что организации все время говорят о том, как им хочется слышать разные точки зрения, как они хотят инклюзивного рабочей атмосферы, и когда они останавливают споры, то по факту говорят: «Мы не хотим слышать других мыслей». А это важный способ распространять многообразие мнений и настраивать на более успешную работу», – говорит Галло.

Многообразие идей предполагает, что люди будут спорить

В науке, например, новые теории проверяются не только путем эксперимента, но и подвергаются сомнениям со стороны других исследователей. Профессор Стюарт Фаерштейн из Колумбийского университета полагает, что такие процессы необходимы, даже если ты станешь их жертвой. [...]

Ты можешь думать, что недостаточно толстокожий, чтобы пройти через такие вызовы. Каким бы глубоким ни был твой вклад в эту работу, будь это инновационные идеи, поиск выходов из ситуации, или поиск научной истины, – никто не любит ошибаться.

Позвольте мне убедить вас, что спор стоит той боли, которую он приносит.

Во-первых, он проверяет конкурентоспособность ваших идей. И это хорошо, утверждает Клэр Фокс из Академии идей.

«[...] Вы будете пытаться на самом высоком уровне взаимодействовать с доводами противоположной стороны, а потому будете стараться лучше аргументировать, – говорит Фокс. – Никогда не знаешь, что может изменить твое мнение».

Во-вторых, вы можете проявить свою эгоистичную сторону, вмеесто того, чтобы стараться отрицать ее.

«Предвзятость, догматизм и упорство – это топливо для формирования лучших идей, – считает писатель Джонатан Рауч. – Ты не хочешь, чтобы люди заходили в комнату, не будучи уверенными в том, что говорят. [...]»

В-третьих, особенности человеческого мышления, которые кажутся дефектами, могут наконец превратиться в достоинства. Возьмем подтвержденную предвзятость или нашу склонность пристально высматривать доводы в пользу бытующего мнения.

«Если ты сам по себе, или если ты говоришь только с людьми, которые с тобой соглашаются, то аргументов по эту сторону только больше, – говорит ученый-когнитивист Хьюго Мерсье, – и это может привести к завышенной самоуверенности и поляризации». В соавторстве с профессором Даном Спербером, Мерсье написал книгу «Загадка убеждения». Они считают, что очевидные недостатки в рассуждении человека становятся его сильными сторонами, когда доходит до споров с другими. Мы лучше оцениваем аргументы других людей, чем собственные. [...]

Сами по себе мы часто ленимся думать или собирать аргументы на усиление своих предположений. Только оказываясь перед вызовом убедить в чем-то других, или столкнувшись со слабыми аргументами с их стороны, мы позволяем им находить пробелы в твоей аргументации, а следовательно таким образом проверяем свои идеи на прочность.

Вот почему я убеждаю вас, что споры – это то, что нужно прежде всего вам, а также людям, с которыми вы работаете и обществу в целом, чтобы выхватить хороший аргумент по крайней мере раз в день. И быть «хорошим» в моем понимании означает стоять на своем и одновременно проявлять уважение. Как говорит Галло: «Спор не должен быть злым. Он не должен быть подлым. Вы можете спорить, проявляя эмпатию, сочувствие и доброту».

Полный текст читайте на BBC Capital

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