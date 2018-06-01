Плохая стратегия Трампа: Иран и США поменялись местами

Американский политолог и экс-посол США в России Майкл Макфол в своей колонке для The Washington Post рассказывает о том, почему выход США из ядерной сделки лишь отдаляет Иран от демократии

После того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном, многие аналитики задались вопросом, чем был мотивирован этот поступок. Не было ли это сделано, в первую очередь, чтобы подорвать еще одно из внешнеполитических достижений своего предшественника? Трамп отметил, что «она так и не принесла ни спокойствия, ни мира, и никогда не смогла бы этого сделать».

С тех пор официальные и доверенные лица Трампа предоставляли лишь смутные очертания своего плана «Б». Государственный секретарь Майк Помпео назвал 12 шагов для возвращения к переговорам с Тегераном: в них четко говорится, что администрация не заинтересована в новой сделке по контролю вооружений. Вместо этого президент и его окружение хотят использовать новый раунд экономических санкций, чтобы оказать большее давление на режим. Трамп и его советники считают, что те социальные потрясения, которые последуют в результате, как минимум, заставят мулла пойти на большие уступки Соединенным Штатам – или, возможно, даже станут причиной смены режима.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон официально заявил, что смена режима не входит в политику администрации в это время (хотя Болтон и Помпео много лет придерживались именно такой позиции). Иранцы разных политических убеждений считают, что ни их Верховный лидер, Али Хаменеи, ни его Корпус стражей исламской революции никогда не примут такие условия. Единственный оставшийся вариант – конфронтация: возможно, даже военная.

Жесткая риторика не всегда превращается в эффективную политику Безусловно, в долгосрочной перспективе переход Ирана к демократии стал бы самым эффективным способом снижения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами. В таком случае роль Тегерана в регионе будет менее разрушительная. Демократический Иран потенциально может стать стратегическим партнером для Соединенных Штатов (и даже Израиля). Однако, действия Трампа и 12-шаговая программа Помпео вряд ли способствуют такому развитию событий, нанося ущерб и другим основным интересам национальной безопасности США. Жесткая риторика не всегда превращается в эффективную политику. Некоторые надеются, что новый тон конфронтации, исходящий из Вашингтона, может ослабить теократию Ирана. На самом деле, все, скорее, наоборот.

Несколько недель в декабре, бедные люди и представители рабочего класса Ирана, которые являются главной поддержкой режима, выходили на улицы в знак протеста против провального управления экономикой верховным лидером и его консервативных союзников. Многие иранцы винят коррупцию, а не американский империализм, в плохом состоянии дел у своего государства. Во время пятничной молитвы по всей стране, участники освистывали своих имамов и несколько раз заявляли, что «наш враг здесь, а не в Соединенных Штатах». В Иране ставят под сомнение необходимость выделения сотен миллионов, потраченных на иностранные дела в Сирии, Йемене и Ливане. Многие также осуждают громадные суммы, выплачиваемые религиозным фондам. К большому ужасу местных фундаменталистов, многие иранцы призывали к более активному сотрудничеству с Западом, как способу решить проблемы страны. Правда, все это происходило до этого месяца.

Решение Трампа вновь обратило внимание Ирана на Соединенные Штаты. У режима теперь есть новые доказательства, чтобы аргументировать, что Соединенные Штаты (под давлением Израиля и Саудовской Аравии) стремятся разорить иранский народ. Патриотичные иранцы, в том числе и те, кто выступали против самодержавного режима, теперь, на фоне внешних угроз и кризисных ситуаций, сплотятся вокруг национальных лидеров, как это было ранее.

Иранские фундаменталисты, согласившиеся с Трампом в том, что ядерная сделка является худшим соглашением в современной иранской истории, теперь трубят о том, что они все время были правы насчет обманчивых американцев. Сейчас теократический режим находится в необычной ситуации: он пользуется хорошей репутацией у международного сообщества, в то время как Соединенные Штаты изолированы. Тот факт, что Соединенные Штаты поменялись местами с Исламской республикой, только усиливает иранских автократов.

Почти все, кто борются за демократические перемены в Иране, приветствовали ядерную сделку и усиление санкций. По этим первым признакам, можно сказать, что они выступают против новых провокационных шагов администрации Трампа. Некоторые представители иранской диаспоры принимают жесткую риторику администрации Трампа, повторяя, что нынешнее руководство действительно понимает только силу. Но они опасаются, что такая риторика в конечном счете принесет пользу тем же муллам, чье деспотическое правление привело к катастрофической ситуации. Многих также волнует, что такая политика подтолкнет Иран к еще более тесным связям с Россией и Китаем: что было стратегической целью Хаменеи и его союзников в течение многих лет.

Для администрации Трампа приоритетом должно стать сдерживание военных действий Ирана за рубежом, а также участие в контроле над вооружениями, чтобы ограничить иранскую программу разработки баллистических ракет и поддерживать идеи демократии и прав человека. Но все эти составляющие всеобъемлющей стратегии борьбы с Ираном можно было бы реализовывать и без выхода из ядерной сделки.

Им также можно продолжать следовать без принуждений к смене режима: не потому, что демократизация – плохая цель, а потому, что стратегия, выбранная Трампом, не станет успешной. Демократия придет в Иран, когда народ Ирана сведет счеты со своими безжалостными и некомпетентными правителями. К сожалению, новая стратегия Трампа не учитывает этот факт.

Полную версию колонки читайте на The Washington Post

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