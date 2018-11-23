Пять советов миллиардеров для молодежи

Как говорится в пословице: мудрые мысли приходят со временем. Конечно, ни один из нас не может вернуться назад, но все наши неудачи и ошибки дают нам ценный урок, что и делает нас такими, какие мы есть. Не пройдя через что-то – ошибки и прочее, мы бы не получили того опыта и перспектив, необходимых для нашего становления. Тем не менее, кто бы не хотел вернуться назад и сказать себе несколько слов в молодости?

Какие советы или умные фразы самые успешные люди хотели бы дать или рекомендовать себе молодым? Оказывается, у них полно идей. [...]

1. Осознавай и цени таланты людей

Если бы у миллиардера Билла Гейтса был шанс преподать себе молодому один урок, это было бы – осознавать и ценить таланты разных людей. [...]

«Я был настолько наивным относительно различных видов навыков. Я всегда полагал, что если у кого-то высокий IQ, то эти люди могут быть хорошими во всем. И осознание того, что необходимо комбинировать различные виды навыков одновременно, до сих пор продолжает меня удивлять », – сказал основатель Microsoft в ответ на вопрос основателя Facebook Марка Цукерберга во время сессии вопросов-ответов в колледже Хантер. [...]

2. Расслабься, все будет хорошо

[...] «О детка, что мир готовит для тебя!» – сказала Уинфри с улыбкой на лице, положа руку на сердце, в интервью главному редактору британского Vogue. «Прежде всего я бы посоветовала себе расслабиться. А еще – перестать бояться. Все будет хорошо. Чтобы ни случилось, с тобой все будет хорошо».

Не позволяй никому говорить, что тебе не удастся

Кроме желания убедить саму себя, у self-made миллиардерши также есть несколько советов для нынешней молодежи, особенно для тех, кто склонен считать, что успех должен приходить автоматически. Опра утверждает, что молодому поколению необходимо понять и уяснить, что успех – это процесс, и для карьеры надо изрядно работать.

«Они предполагают, что вот они сейчас выйдут из колледжа и уже обзаведутся своим брендом, – говорит Опра. – То, как я пришла к тому, чтобы стать брендом, не было стремлением стать им. Чтобы стать брендом, мне требовалось ежедневно выбирать варианты, которые казались, как по мне, правильными. Сейчас это будет правильно. А сейчас вот это будет верно».

Оглядываясь на путь, который женщина прошла к успеху, Опра однажды решила написать письмо себе 20-летней, вспомнив тот момент, когда устроилась на свою первую работу на телевидении. В те времена она переживала, как ей совмещать занятия в колледже и полноценную работу, а также встречи со своим тогдашним бойфрендом.

Она запомнила, как надеялась, что ее любимый будет гордиться ею. И в этом заключался сложный жизненный урок, который Опре впоследствии пришлось познать: научиться смотреть на себя своими глазами, а не кого-то еще. [...]

3. Найди здоровый баланс между личной жизнью и карьерой

«Когда я был молод, то не понимал ценности зарядки или здоровья, и как это может повлиять на мой разум, – говорил Джек Дорси, исполнительный директор Twitter и Square, для Y Combinator. – Я думаю, что это было важно для меня – узнать все крайности, чтобы найти тот баланс, который у меня есть сейчас. И мне бы хотелось, чтобы в своем прошлом я больше заботился о своем здоровье». [...]

Сейчас в расписании Дорси: подъем в 5 утра, получасовая медитация и семиминутная тренировка в три подхода – все это происходит до начала рабочего дня. «В результате благодаря здоровому образу жизни я становлюсь более творческим и рассуждаю более слаженно», – говорит он.

4. Ты не должен выбрать идеальную работу

[...] «Не переживайте. Ничего не меняйте, наслаждайтесь и не переживайте, – говорит Марк Кубан, self-made миллиардер и откровенный судья из реалити-шоу Shark Tank, в интервью Business Insider. – Ты не должен знать, кем станешь, когда вырастешь, ты не должен знать ответы, получить идеальную специальность и выбрать идеальную работу».

Но есть одна вещь, которую Кубан не рекомендует 20-летним: не следуйте своей страсти. Вот что он написал в своем блоге: «Следуйте своей страсти» – это худший совет, который ты можешь когда-либо заполучить или дать. Почему? Потому что каждый страстно чего-то желает. Обычно даже более чем одного. Мы рождены с этим. Всегда будут вещи, которые мы любим делать. Те, о которых будем мечтать делать. То, что мы действительно захотим в своей жизни. Все эти страсти не стоят ломаного гроша", – пишет Кубан.

По его словам, это плохой совет из-за того, что ты можешь и не достичь успеха в том, на чем зациклен. «Если действительно хочешь знать, от чего зависит твоя судьба, то посмотри, как ты используешь свое время, – пишет Кубан. – Время – это самый ценный актив, которым ты не обладаешь. Ты можешь осознавать это или нет, но то, как ты используешь свое время, станет лучшим индикатором того, куда заведет тебя твое будущее».

5. Туда, куда ты идешь, нет прямой дороги

[...] «Найди работу, которая тебе по душе. Когда ты веришь в то, что делаешь, ты можешь совместить страсть с действием – и это настоящий дар. Продолжай пробовать и ты найдешь то, что любишь делать. А когда найдешь, тогда у тебя все получится», – писала Шерил Сандберг, главный операционный директор Facebook и основатель LeanIn.

Сандберг продолжает: «Верь в то, что сможешь все. Это важно для всех, особенно для женщин. Не позволяй никому говорить, что тебе не удастся получить действительно профессиональную карьеру и полноценную личную жизнь. Бывает, кто-то говорит тебе, что ты чего-то не сможешь, знай – ты можешь, и начни обдумывать, как. Спроси себя: «Чтобы я сделала, если бы не боялась?».

«Туда, куда ты идешь, нет прямой дороги. Если у тебя есть желание определить эту линию, ты не просто ошибешься, но и потеряешь большие возможности», – пишет Сандберг. Она рекомендует одобрить две параллельные цели. Одна из них долгосрочная – то есть мечта. Она не должна быть реалистичной или даже особой. Даже туманная цель вроде «путешествовать по миру» может задать направление.

Еще важнее наличие плана на 18 месяцев. И там уже будут конкретные личные цели, которые ты хочешь достичь. Спроси себя, каким образом ты можешь стать лучше, и чего боишься – этот ответ и станет тем, что тебе следует попробовать, говорит Сандберг.

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