Пять менторов, которые нужны каждому

Бизнес-консультант и писатель Энтони Тян на своем выступлении для TED объясняет, почему на пути к успеху нам нужно сразу несколько наставников

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Ментор №1. Мастер

«Если ты знаешь, что хочешь быть лучшим в своей сфере – лучшим редактором, футболистом или переводчиком – спроси, кто наиболее знаковые люди на этом поприще?», – спрашивает Тян. Ментор может стать тебе личным джедаем – кем-то таким, кто собрал всю мудрость тех людей, испытанную годами на практике. Кем-то таким, кто покажет тебе индустрию изнутри и сделает твои навыки совершенными. Обратись к этому человеку, когда тебе нужно будет посоветоваться по поводу запуска новой инициативы или подумать, куда следует двигаться дальше. «Эти люди помогут тебе идентифицировать, осознать и отточить твои сильные стороны до высояайшего состояния совершенства, который только возможен», – говорит Тян.

Ментор №2. Борец за тебя

Этот ментор из тех, кто представит тебя другим. И это важно – иметь кого-то такого на нынешнем рабочем месте, говорит Тян: «Эти люди являются твоими адвокатами, твоей поддержкой». Но они делают больше, чем хвалят – часто они также выступают «связными», представляют тебя полезным людям в индустрии.

Ментор №3. Запасной пилот

Иначе говоря, твой лучший товарищ по работе. Запасной пилот – это твой коллега, который сможет открыть тебя через проекты, поможет сориентироваться среди людей в компании и выслушает за кофе. Такие менторские отношения лучше всего работают тогда, когда приближенные к взаимным. Как отмечает Тян: «Вы должны посвятить себя поддержке друг друга, сотрудничеству друг с другом и отчетности друг другу. И когда у тебя есть такой запасной пилот, то и качество твоей работы, и уровень вовлеченности в нее повысится».

Менторские отношения лучше всего работают тогда, когда приближенные к взаимным

Ментор №4. Якорь

Этому человеку не обязательно работать в твоей индустрии. На самом деле, это может быть твой друг или член семьи. В то время как борец поддерживает тебя в достижении особых карьерных целей, якорь является твоим доверенным лицом, твоим рупором. «Мы все сталкиваемся с лежачими полицейскими и переживаем смутные моменты в жизни, – говорит Тян. – Поэтому мы нуждаемся в ком-то, кто бы смог поднять нас психологически, и помог увидеть свет сквозь руины в непростые времена».

Из-за того, что якорь в целом держит твои самые большие интересы в голове, это может изрядно пригодиться, когда придет время расставлять приоритеты, удерживать баланс между личной жизнью и карьерой, и не потерять из виду свои ценности.

Ментор №5. Наставник наоборот

«Когда мы говорим слово «ментор», в нашей голове вырисовывается образ учителя или кого-то старого, – говорит Тян. – Я думаю, что здесь важен контраст». Обращай внимание на знания, которые ты получаешь от людей, для которых ты являешься ментором. Даже если они работают на этой работе куда меньше тебя. Говоря по собственному опыту, Тим объясняет: «Общение с подопечными дает мне возможность собрать отзывы о моем стиле лидерства, взаимодействовать с младшим поколением, быть в теме и своевременным».

Полную версию можно найти на TED

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