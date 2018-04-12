Откуда берется украинский "антисемитизм"

На примере из жизни Симона Петлюры, писатель Андрей Любка в своей колонке для Радио Свобода объясняет природу мифов об украинцах-антисемитах

В течение последнего столетия с Украинской намеренно и систематически «лепили» антисемитов, таким образом дискредитируя не только лидеров освободительного движения, но и само стремление украинского народа к независимости. В стороннего наблюдателя вообще может сложиться впечатление, что украинцы нанесли евреям больше бед, чем нацисты, а антисемитизм - одна из черт украинского национального характера. Впрочем, как показал недавний опрос, уровень антисемитизма в Украине наименьший среди стран Центрально-Восточной Европы.

От Петлюры...

[...] На описание этого события я наткнулся в мемуарах Бориса Антоненко-Давидовича - книге «На путях и перекрестках», в которой автор описывает свои годы в «петлюровской» армии. Вот красноречивый фрагмент из этой публикации:

«В феврале 1919 года многие украинской интеллигенции, опасаясь, что второе пришествие большевиков на Украине будет еще страшнее первый приход муравьевских банд, выехало из Киева. Выехал тогда и Васильченко и, поселившись в еврейской семье в Каменке, писал далее свои произведения. Однажды Васильченко увидел через окно, что у его дома остановился фаэтон и из него вышел элегантный старшина и направился во двор. Васильченко удивился, какие это дела могли привести тылового старшину к хозяевам-евреев, но через минуту оказалось, что старшина прибыл именно в Васильченко. «Главный атаман просит вас прибыть со мной к нему в одном важном деле», - сказал старшина, еще больше удивив Васильченко, который не был лично знаком с Петлюрой и не представлял, которые могут быть дела у Главного атамана к скромному писателя, далекого от текущей политики.

Кремль всячески пытался показать нашу революцию как нацистский переворот

Фаэтон подъехал к губернаторского дома, где жил вместе с другими членами правительства Главный атаман, и через несколько минут Петлюра, приветствуя Васильченко, сказал:

- Вы знаете, Степан Васильевич, как я борюсь с антисемитскими настроениями в армии. Я отдал в полевого суда атамана Самусенко, что совершил проскуровский погром, я издал строгие приказы наказывать не только за погромы, но и всяких грабежи еврейского населения, но этого мало. Надо, чтобы каждый казак не только понял, но и сердцем почувствовал, что еврейский ремесленник - сапожник, портной и т.п. - такой же труженик, как и наш крестьянин, и обижать его - преступно. Это может сделать только литература. Очень прошу вас, Степан Васильевич, напишите рассказ о еврее-нищего!

Хотя Васильченко никогда не приходилось писать рассказы на заказ, но здесь он охотно согласился и через короткое время из-под его пера вышло замечательный рассказ «О жида Марчика, бедного кравчика». [...]

Интересно, что сейчас распространить рассказы Степана Васильченко через социальные сети невозможно - когда я попытался поделиться ссылкой в ​​фейсбуке, то почти молниеносно был заблокирован за употребление оскорбительных слов.

... и по сей день

Ситуация с Фейсбук, когда тебя банят за антисемитизм, а на самом деле ты пытаешься распространить текст в защиту евреев - достаточно красноречивая, потому что приблизительно так же в течение последнего столетия Украина страдала от обвинений в антисемитизме, а на самом деле оказалась наиболее филосемитский страной в регионе.

Так, по результатам исследований Pew Research Center, только 5% украинский не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны (например Россия и Венгрия - по 14%, Польша - 18%, Румыния - 22%).

Во время Майдана Кремль всячески пытался показать нашу революцию как нацистский переворот, но благодаря мужественный и патриотической позиции украинских евреев нам удалось отбить эту грязную атаку. Тогда же возник термин «жидобандеривець» - для обозначения дружбы украинского и еврейского народов.

Сегодня же исследования об антисемитизме в Восточной Европе еще раз демонстрирует, что украинцы не являются антисемитами - наоборот, как раз война с Россией заставляет нас многому поучиться у еврейского народа и чрезвычайно успешного государства Израиль.

Полный текст колонки читайте на Радио Свобода

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