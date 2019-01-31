Особенно после 40 лет. Британский ученый Софи Скотт – о том, почему мы смеемся Сегодня, 22:21 472 ted.com Софи Скотт: Это не что-то специфическое для людей ted.com

Автор Софи Скотт

Британский нейроученый и стендап-комик Софи Скотт в своем выступлении на TED рассказывает, как смех помогает людям наладить контакт

Перевод Галины Кузнецовой для TED

Когда я была маленькой девочкой примерно шести лет, я наткнулась на своих родителей за необычным занятием — смехом. Они смеялись очень-очень сильно. Они валялись на полу от смеха. Они умирали со смеху. Я не знала, над чем они смеялись, но хотела смеяться вместе с ними. Я хотела поучаствовать и села рядышком, издавая возгласы: «Ху-ху!».

Они смеялись над песенкой, которую раньше пели. Она была основана на знаках в туалетах поездов, информирующих о том, что можно и чего нельзя там делать. Вам следует помнить о том, что у англичан, конечно же, невероятно изощрённое чувство юмора.

Однако в то время я не понимала ничего из этого – меня заботил лишь смех. А затем, как нейробиолог, я снова начала интересоваться им. Это действительно странное занятие. […]

Чтобы понять смех, необходимо рассмотреть ту часть тела, изучению которой психологи и нейробиологи обычно не уделяют много времени — грудную клетку. Это не кажется ужасно интересным, но на самом деле вы постоянно используете грудную клетку. Вы используете межрёберные мышцы, чтобы вдыхать и выдыхать воздух из лёгких, просто расширяя и сокращая свою грудную клетку. […] Разговаривая, вы очень плавно двигаете грудной клеткой, чтобы выжать воздух. В действительности только люди могут это делать. Именно поэтому мы можем говорить.

Софи Скотт: Это не что-то специфическое для людей

У речи и дыхания есть заклятый враг — смех, потому что во время смеха эти же мышцы начинают сокращаться очень часто, и получается явное зигзагообразное движение, которое выжимает воздух из лёгких. Это буквально наипростейший способ издавания звуков. Если вы надавите на чью-то грудную клетку, эффект будет тот же. Вы просто выжимаете воздух, и каждое из этих сокращений даёт звук. […]

Ницше считал людей единственными животными, способными смеяться. Однако смех можно обнаружить и у многих млекопитающих. Он был хорошо описан и изучен у приматов, но его также можно обнаружить у крыс. Где бы вы его не находили — у людей, приматов, крыс — обнаруживается, что он связан с щекотанием. У людей всё обстоит так же.

Смех оказывается связан с игрой, а все млекопитающие играют. Где бы вы не наблюдали смех, он связан со взаимодействием. […] Если вы спросите людей, когда они смеются, они будут говорить о комедии, юморе и шутках. Если же проследить, когда они смеются, то они смеются зачастую с друзьями. А когда мы смеёмся вместе с людьми, мы редко действительно смеёмся над шутками. Вы смеётесь, чтобы показать людям, что понимаете их, соглашаетесь с ними, являетесь частью той же группы, что и они. Вы смеётесь, чтобы показать, что они вам нравятся, или даже что вы их любите. Вы делаете это во время разговора с ними, и смех проделывает немалую эмоциональную работу за вас. […]

Есть нейробиологические данные о том, свидетельствующие о наличии двух видов смеха у людей. Похоже, что нейробиология безудержного, непроизвольного смеха, как у моих родителей, катавшихся по полу и хохотавших от глупой песни, может иметь иную основу, чем тот более вежливый социальный смех, с которым вы сталкиваетесь и который является не истеричным смехом, а стилем поведения людей как часть коммуникативного акта по отношению к вам, часть их взаимодействия. […]

Чем старше вы становитесь, тем лучше вы определяете настоящий смех. Шестилетние дети определяют это наугад – они не могут определить разницу. Когда вы становитесь старше, вам удаётся это лучше, но что интересно — вы не достигаете пиковой точности в определении до тех пор, пока вы не достигнете возраста под 40 лет и старше. Вы не понимаете смех полностью ко времени достижения полового созревания. Вы не понимаете его к моменту, как мозг сформировался к концу подросткового возраста. Вы узнаёте о смехе на протяжении всего раннего периода взрослой жизни. […]

Оказывается, люди феноменально тонко походят к тому, как использовать смех. Существуют замечательные исследования, публикуемые лабораторией Роберта Левенсона в Калифорнии. Он приводит супружеские пары — мужчин и женщин — в лабораторию и задаёт тему для напряжённого разговора, подключая их к полиграфу, чтобы удостовериться в вызванном у них стрессе. Итак, оба партнёра находятся в лаборатории, и он говорит мужу: «Расскажите мне о поступках жены, раздражающих вас».

Вы можете представить, что все начинают немного нервничать с начала эксперимента. Исследователь обнаруживает, что пары, которые справляются с чувством стресса при помощи смеха, позитивных эмоций, не только сразу становятся менее напряжёнными, но и физически видно, что они чувствуют себя лучше. Они лучше справляются с этой неприятной ситуацией вместе. Такие пары также сообщают о высоком уровне удовлетворения в своих отношениях, и дольше остаются вместе. Поэтому, когда вы рассматриваете близкие отношения, смех — необычайно полезный показатель того, как люди вместе управляют своими эмоциями. Мы не просто излучаем их, чтобы показать симпатию — вместе мы заставляем себя чувствовать лучше.

Я не думаю, что это ограничится романтическими отношениями. […] Cмех отводит от болезненного, неловкого, сложного положения к смешной ситуации – к тому, что нам нравится. Я думаю, что это действительно интересное применение, которое происходит всё время.

Когда умер мой родственник, моей маме было плохо. Я помню, как до начала церемонии похорон начала рассказывать историю о том, что произошло в ситкоме 1970-х. Я подумала, что не знаю, зачем я это делаю, но осознала: то, что неизвестно откуда пришло мне в голову, было тем, что я могла использовать, чтобы заставить маму посмеяться вместе со мной. Это была очень простая реакция — найти повод для того, чтобы сделать это. Мы можем посмеяться вместе. Мы преодолеем это. У нас всё будет хорошо.

И на самом деле мы все постоянно делаем это. Вы делаете это так часто, что даже не замечаете этого. Все недооценивают то, как часто они смеются. То, что вы делаете, когда смеётесь с людьми, позволяет вам получить доступ к очень древней эволюционной системе, которую развили млекопитающие, чтобы обрести и поддерживать социальные связи и, конечно, контролировать эмоции, чтобы заставить нас почувствовать себя лучше.

Это не что-то специфическое для людей — это очень древнее поведение, регулирующее и улучшающее наше самочувствие. Другими словами, когда дело касается смеха, и вы, и я — не кто иные, как млекопитающие.

Полную версию можно найти на TED

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени