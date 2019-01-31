Особенно после 40 лет. Британский ученый Софи Скотт – о том, почему мы смеемся
Британский нейроученый и стендап-комик Софи Скотт в своем выступлении на TED рассказывает,
как смех помогает людям наладить контакт
Перевод Галины
Кузнецовой для TED
Когда я была маленькой девочкой примерно шести лет, я наткнулась на своих
родителей за необычным занятием — смехом. Они смеялись очень-очень сильно. Они
валялись на полу от смеха. Они умирали со смеху. Я не знала, над чем они
смеялись, но хотела смеяться вместе с ними. Я хотела поучаствовать и села
рядышком, издавая возгласы: «Ху-ху!».
Они смеялись над песенкой, которую раньше пели. Она была основана на знаках
в туалетах поездов, информирующих о том, что можно и чего нельзя там делать.
Вам следует помнить о том, что у англичан, конечно же, невероятно изощрённое
чувство юмора.
Однако в то время я не понимала ничего из этого – меня заботил лишь смех. А
затем, как нейробиолог, я снова начала интересоваться им. Это действительно
странное занятие. […]
Чтобы понять смех, необходимо рассмотреть ту часть тела, изучению которой психологи и нейробиологи обычно не уделяют много времени — грудную клетку. Это не кажется ужасно интересным, но на самом деле вы постоянно используете грудную клетку. Вы используете межрёберные мышцы, чтобы вдыхать и выдыхать воздух из лёгких, просто расширяя и сокращая свою грудную клетку. […] Разговаривая, вы очень плавно двигаете грудной клеткой, чтобы выжать воздух. В действительности только люди могут это делать. Именно поэтому мы можем говорить.
У речи и дыхания есть заклятый враг — смех, потому что во время смеха эти
же мышцы начинают сокращаться очень часто, и получается явное зигзагообразное
движение, которое выжимает воздух из лёгких. Это буквально наипростейший способ
издавания звуков. Если вы надавите на чью-то грудную клетку, эффект будет тот
же. Вы просто выжимаете воздух, и каждое из этих сокращений даёт звук. […]
Ницше считал людей единственными животными, способными смеяться. Однако
смех можно обнаружить и у многих млекопитающих. Он был хорошо описан и изучен у
приматов, но его также можно обнаружить у крыс. Где бы вы его не находили — у
людей, приматов, крыс — обнаруживается, что он связан с щекотанием. У людей всё
обстоит так же.
Смех оказывается связан с игрой, а все млекопитающие играют. Где бы вы не
наблюдали смех, он связан со взаимодействием. […] Если вы спросите людей, когда
они смеются, они будут говорить о комедии, юморе и шутках. Если же проследить,
когда они смеются, то они смеются зачастую с друзьями. А когда мы смеёмся
вместе с людьми, мы редко действительно смеёмся над шутками. Вы смеётесь, чтобы
показать людям, что понимаете их, соглашаетесь с ними, являетесь частью той же
группы, что и они. Вы смеётесь, чтобы показать, что они вам нравятся, или даже
что вы их любите. Вы делаете это во время разговора с ними, и смех проделывает
немалую эмоциональную работу за вас. […]
Есть нейробиологические данные о том, свидетельствующие о наличии двух
видов смеха у людей. Похоже, что нейробиология безудержного, непроизвольного
смеха, как у моих родителей, катавшихся по полу и хохотавших от глупой песни,
может иметь иную основу, чем тот более вежливый социальный смех, с которым вы
сталкиваетесь и который является не истеричным смехом, а стилем поведения людей
как часть коммуникативного акта по отношению к вам, часть их взаимодействия. […]
Чем старше вы становитесь, тем лучше вы определяете настоящий смех. Шестилетние
дети определяют это наугад – они не могут определить разницу. Когда вы
становитесь старше, вам удаётся это лучше, но что интересно — вы не достигаете
пиковой точности в определении до тех пор, пока вы не достигнете возраста под
40 лет и старше. Вы не понимаете смех полностью ко времени достижения полового
созревания. Вы не понимаете его к моменту, как мозг сформировался к концу
подросткового возраста. Вы узнаёте о смехе на протяжении всего раннего периода
взрослой жизни. […]
Оказывается, люди феноменально тонко походят к тому, как использовать смех.
Существуют замечательные исследования, публикуемые лабораторией Роберта
Левенсона в Калифорнии. Он приводит супружеские пары — мужчин и женщин — в
лабораторию и задаёт тему для напряжённого разговора, подключая их к полиграфу,
чтобы удостовериться в вызванном у них стрессе. Итак, оба партнёра находятся в
лаборатории, и он говорит мужу: «Расскажите мне о поступках жены, раздражающих
вас».
Вы можете представить, что все начинают немного нервничать с начала
эксперимента. Исследователь обнаруживает, что пары, которые справляются с
чувством стресса при помощи смеха, позитивных эмоций, не только сразу
становятся менее напряжёнными, но и физически видно, что они чувствуют себя
лучше. Они лучше справляются с этой неприятной ситуацией вместе. Такие пары
также сообщают о высоком уровне удовлетворения в своих отношениях, и дольше
остаются вместе. Поэтому, когда вы рассматриваете близкие отношения, смех —
необычайно полезный показатель того, как люди вместе управляют своими эмоциями.
Мы не просто излучаем их, чтобы показать симпатию — вместе мы заставляем себя
чувствовать лучше.
Я не думаю, что это ограничится романтическими отношениями. […] Cмех
отводит от болезненного, неловкого, сложного положения к смешной ситуации – к
тому, что нам нравится. Я думаю, что это действительно интересное применение,
которое происходит всё время.
Когда умер мой родственник, моей маме было плохо. Я помню, как до начала
церемонии похорон начала рассказывать историю о том, что произошло в ситкоме
1970-х. Я подумала, что не знаю, зачем я это делаю, но осознала: то, что
неизвестно откуда пришло мне в голову, было тем, что я могла использовать,
чтобы заставить маму посмеяться вместе со мной. Это была очень простая реакция
— найти повод для того, чтобы сделать это. Мы можем посмеяться вместе. Мы
преодолеем это. У нас всё будет хорошо.
И на самом деле мы все постоянно делаем это. Вы делаете это так часто, что
даже не замечаете этого. Все недооценивают то, как часто они смеются. То, что
вы делаете, когда смеётесь с людьми, позволяет вам получить доступ к очень
древней эволюционной системе, которую развили млекопитающие, чтобы обрести и
поддерживать социальные связи и, конечно, контролировать эмоции, чтобы заставить
нас почувствовать себя лучше.
Это не что-то специфическое для людей — это очень древнее поведение,
регулирующее и улучшающее наше самочувствие. Другими словами, когда дело
касается смеха, и вы, и я — не кто иные, как млекопитающие.
Полную
версию можно найти на TED
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