Особая форма близости. Почему стоит общаться с незнакомцами, – мнение Вчера, 09:32 2941 Цей матеріал також доступний українською Simon & Schuster Кио Старк: Эти правила сильно разнятся в зависимости от страны Simon & Schuster

Автор Кио Старк

Исследователь и писательница Кио Старк в своей лекции на TED рассказывает, как избавиться от стереотипов, и как в этом могут помочь собаки и дети

[…] Однажды я стояла на углу, ожидая смены сигнала светофора. Так как я живу в Нью-Йорке, это значит, что на самом деле я стояла на дороге на ливневом стоке, словно это помогло бы мне быстрее перейти на другую сторону. Рядом со мной стоял пожилой мужчина. На нём было длинное пальто и такая стариковская шляпа. Он был как будто из кино. И он сказал мне: «Не стой там. Ты можешь провалиться». Это же абсурд, да? Но я послушала его и отступила назад на тротуар. А он улыбнулся и сказал: «Хорошо. Мало ли что. Я мог отвернуться – а ты, бац, и исчезла».

Это было странно, но в то же время по-настоящему чудесно. Он был так добросердечен, так счастлив, что спас меня. Между нами возникла некая связь. На минуту я почувствовала, что мое существование как личности было замечено, и я была достойна спасения. Но самое грустное в том, что во многих частях мира мы воспитаны верить, что незнакомцы опасны по умолчанию, что им нельзя доверять, что они могут навредить нам.

Но большинство незнакомцев не опасны. Нам неловко рядом с ними, потому что мы ничего о них не знаем. Мы не знаем, что у них за намерения. И вместо того, чтобы использовать наше восприятие и сделать выбор, мы полагаемся на этот ярлык – «незнакомец».

Эта особая форма близости даёт нам что-то необходимое

У меня есть четырёхлетняя дочь. Когда я здороваюсь с людьми на улице, она спрашивает меня: «Зачем?» Она говорит: «Мы их знаем?»

А я отвечаю: «Нет, они наши соседи».

«Это наши друзья?»

«Нет, просто хорошо быть дружелюбным».

Каждый раз я задумываюсь, прежде чем сказать ей это. Потому что все же будучи женщиной, я осознаю: не у каждого незнакомца на улице добрые намерения. Быть дружелюбным — хорошо, но не всегда уместно.

Но это вовсе не значит, что нужно бояться. Когда мы прислушиваемся к своим чувствам, а не страхам, то получаем двойную пользу. Во-первых, это нас раскрепощает. Если подумать, то верить ощущениям, а не ярлыкам легко на словах, но не на деле. Наш мозг мыслит категориями. Когда мы сталкиваемся с людьми, нам легче понять их, присвоив им категорию. Мы видим мужчину, женщину, юношу, старика, чернокожего, смуглого, белокожего, незнакомца, друга – и черпаем информацию из этих шаблонов. Получается быстро, просто и ведёт к предрассудкам. А ещё это значит, что мы не думаем о людях, как о личностях.

Я знаю американскую исследовательницу, регулярно выезжающую в Среднюю Азию и Африку в одиночку. Она приезжает в малые и крупные города как совершенно чужой человек. У неё нет связей и нет контактов. Она иностранка. Её стратегия выживания такова: позволь одному незнакомцу увидеть себя как настоящего, отдельного человека. Если тебе это удастся, то и другие увидят тебя таким.

Во-вторых, следование чувствам связано с близостью. Я знаю, это звучит несколько нелогично: близость и незнакомцы. Но эти быстрые взаимодействия могут привести к чувству, которое социологи называют «мимолётная близость». То есть это краткий опыт, имеющий эмоциональные резонанс и значение. Я испытала это приятное чувство, когда старик спас меня от смертельной опасности ливневого стока. Я испытываю это чувство, ощущая себя частью общества, разговаривая с кем-нибудь в поезде по пути на работу.

Иногда всё заходит ещё дальше. Исследователи установили, что часто с незнакомцами людям намного комфортнее быть честными и открытыми, говоря о самих себе, чем со своими друзьями и близкими. Они часто чувствуют больше понимания со стороны незнакомцев. СМИ сообщали о подобных фактах с большим сетованием. «Незнакомцы общаются лучше, чем супруги!» Отличный заголовок, да? Думаю, это совершенно не отражает сути. Важный аспект этих исследований в том, насколько знаменательными могут быть подобные взаимоотношения, как эта особая форма близости даёт нам что-то необходимое в той же степени, что наши друзья и родственники.

Так как же получается, что мы настолько хорошо общаемся с незнакомцами? На это есть две причины. Первая заключается в том, что это быстрое взаимодействие. У него нет последствий. Довольно просто быть честным с кем-то, кого ты больше никогда не увидишь, ведь так? В этом есть смысл. А вот вторая причина довольна интересна. Если человек нам близок, то мы становимся необъективны. Мы ожидаем, что нас поймут. Мы полагаем, что они понимают. Думаем, что они читают наши мысли. Представьте, что вы на вечеринке, и вам не верится, что ваш друг или супруг не понимают намёк на то, что вы хотите уйти. Вы думаете: «Я же дала понять тебе взглядом!».

С незнакомцем нам надо начинать с самого начала. Мы рассказываем всю историю, объясняем, кто эти люди, что мы о них думаем, мы разжёвываем все шутки, понятные только своим. И знаете что? Иногда они действительно понимают нас немного лучше.

Хорошо. Теперь мы знаем, что разговаривать с незнакомцами имеет смысл. Как это работает? Мы склонны следовать неписаным правилам. Эти правила сильно разнятся в зависимости от страны или общества, в которых вы находитесь. В большей части США основа поведения в обществе состоит в сохранении равновесия между вежливостью и личным пространством. Это называется цивилизованной невнимательностью. Представьте себе двух людей, идущих по улице навстречу друг другу. Они оглядывают друг друга на расстоянии. Это и есть вежливость, признание. Но по мере приближения они отводят глаза, чтобы не стеснять друг друга.

В других культурах люди прилагают исключительные усилия во избежание контакта. Люди из Дании говорят мне, что многие датчане настолько не хотят говорить с незнакомцами, что готовы пропустить свою автобусную остановку, нежели сказать «позвольте пройти». Вместо этих двух слов принято шуршать пакетами и всем видом показывать, что собираешься выходить.

Мне говорили, что в Египте неприлично игнорировать незнакомца, и там существует удивительная культура гостеприимства. Незнакомцы могут попросить друг у друга глоток воды. А если вы спросите, как куда-либо добраться, то, скорее всего, вас пригласят домой на кофе. Мы видим эти неписаные правила только тогда, когда они нарушаются, или когда мы оказываемся на новом месте и пытаемся разобраться, как правильно поступать.

Иногда самое интересное случается, когда немного нарушаешь правила. […] Вот что требуется. Найдите человека, кто идёт на зрительный контакт – это хороший знак. Первый шаг — просто улыбка. Если вы проходите мимо человека на улице или в коридоре — улыбнитесь. Посмотрите, что произойдёт.

Следующий шаг — триангуляция. Вот вы, вот незнакомец, а вот нечто третье, что вы оба видите и о чём можно высказаться. Это может быть паблик-арт, уличный проповедник или человек, одетый в забавную одежду. Попробуйте. Прокомментируйте что-нибудь и посмотрите, завяжется ли разговор.

Есть ещё один момент. Я его называю «обратить внимание». Обычно это комплимент. Я, например, обожаю обращать внимание на чужую обувь. […]

Вы, наверное, уже испытали на себе принцип «собак и малышей». Это когда порой неловко говорить с кем-то на улице: вы не знаете, как человек отреагирует. Но всегда можно говорить с его собакой или малышом. Собака или малыш выступают социальным проводником, и вы можете оценить реакцию людей: открыты ли они общению.

И напоследок ещё одно задание для вас: откровенность. Это очень непростое дело, но награда бывает очень высока. В следующий раз при разговоре с незнакомцем, если вы не испытываете неловкости, расскажите что-нибудь о себе, что-нибудь сугубо личное. Вероятно, вам уже приходилось чувствовать, что вас понимают.

Иногда это всплывает в разговоре. Люди спрашивают меня: «Чем занимается ваш отец?» или «Где он живёт?». И порой я говорю им всю правду, что мой отец умер, когда я была ребёнком. И всегда в такие моменты они делятся своим опытом утрат. Обычно на откровенность мы отвечаем откровенностью, даже говоря с незнакомцами.

Вот так. Разговаривая с незнакомцами, вы делаете красивые передышки в предсказуемом повествовании повседневной жизни, своей и их. Вы устанавливаете неожиданные связи. Не разговаривая с незнакомцами, вы это упускаете.

Мы тратим много времени, уча наших детей общению с незнакомыми. А что если мы научим самих себя общаться с незнакомцами? Мы смогли бы отказаться от всех идей, приводящих к обоюдному недоверию. Мы сделали бы возможными перемены.

Полную версию ищите на TED

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

