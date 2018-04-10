Нормандская декорация без Путина

Во время пребывания в Германии президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить с федеральным канцлером Ангелой Меркель вопрос размещения миротворческой миссии на Донбассе. Затем возможна встреча Порошенко, Меркель и французского президента Эммануэля Макрона. Владимира Путина на эту встречу не приглашают. Главы внешнеполитических ведомств трех стран тоже собираются общаться без своего российского коллеги. [...]

Эти политики – единомышленники. Они признают территориальную целостность Украины, наличие конфликта с Россией, необходимость вывода из оккупированных территорий российских войск... Смысл «нормандского формата» сначала был совсем не в этом взаимопонимании. А в том, что в «нормандский формат» удалось затащить Путина. И заставить его на встрече в Минске хотя бы остановить войну.

Сейчас Путин никакого особого интереса к «нормандскому формату» не проявляет. [...] А если еще проще – его не интересуют европейцы.

Путина не интересуют европейцы

Когда начинались переговоры об урегулировании на Донбассе, они были важной частью архитектуры выстраивания Кремлем отношений с Западом и прежде всего с Европейским союзом. Присутствия на переговорах американцев не хотели ни русские, ни сами европейские лидеры. И администрация Барака Обамы не очень стремилась после просчетов в Сирии попасть прямо в эпицентр нового конфликта.

Урегулирование на Донбассе стало одним из козырей

Но сейчас, при Трампе, донбасское урегулирование стало одним из козырей, который Путин может предъявлять новой американской администрации. Козырей этих у него не так много. С Северной Кореей Трамп договаривается без него. Сирия американского президента не очень сильно интересует. От поддержки Ирана Путин отказываться не собирается. Остается разве что Украина – и то только потому, что в вопросе урегулирования ситуации Соединенные Штаты могут продемонстрировать большую эффективность, чем европейцы. Мы привыкли отождествлять идею «глобального соглашения» с именем Трампа. Но на самом деле соглашения хочет Путин. И не с европейцами. С американцами.

Именно поэтому до встречи в «нормандском формате» без Путина в Москве отнеслись с явным безразличием – хотя еще недавно восприняли бы такое игнорирование четвертого участника как неуважение к российскому президенту. Но теперь в Кремле напоминают, что решение о миротворцах будет приниматься не на встречах в «нормандском формате», а на заседаниях в Совете безопасности ООН. То есть там, где и у России, и у США есть право вето. И там, где Германия – основной игрок «нормандского формата» – не присутствует.

[...] Отсутствие на встречах Путина – это и есть отсутствие в России воли к урегулированию и продолжение самого конфликта до того момента, пока в Москве не решат найти компромисс с Вашингтоном. Но пока не просматривается даже намек на поиск такого компромисса.

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