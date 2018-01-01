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Не важно, сколько ты прожил, важно – как

Сегодня, 17:30
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Олег Сенцов: Современность часто несправедлива, история справедлива всегда

Послание Олега Сенцова, опубликованное на Крым.Реалии, которое зачитала его сестра в стенах Европарламента на вручении премии «За свободу мысли» имени Сахарова

Уважаемые дамы и господа! Я не могу сейчас присутствовать в этом зале. Но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово – это главный инструмент человека, а зачастую – его единственный. Особенно, когда у него отнято все остальное. Словом можно вылечить, а можно покалечить, можно спасти, а можно убить, скомандовав огонь.

Есть люди, чьи слова могут многое. […] Можно призвать смириться и сдаться, а можно призвать сопротивляться и сражаться – даже когда нет шансов выжить. Не так важно, сколько ты прожил, важно – как. Не важно, когда ты умрешь, важнее – как и за что.

Можно до 18 лет быть простой крестьянкой, а потом своими словами поднять на сопротивление целую страну, принять унижение и мученическую смерть, а потом остаться жить вечно в истории под именем Жанна. А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, без устали произнося поток лживых слов, которыми якобы будет восхищаться твой народ. И тебе даже будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться. Но после смерти твое имя будет проклято. […]

Слово – это главный инструмент человека, а зачастую – его единственный

Современность часто несправедлива, история справедлива всегда. Со временем все всегда становится на свои места и называется своими именами. И кто-то низвергается вниз на мусорную кучу под проклятья освобожденного народа вместе с обломками памятников самому себе, а кто-то, бывший гонимый и практически всеми презираемый, наоборот, после смерти занимает достойное место в мировой истории. И его именем начинают называть улицы, корабли, премии. Например, как эта.

Андрей Сахаров – безусловно, человек, на которого стоит ровняться. И стоять даже где-то чуть рядом с ним – это слишком большая честь для меня. […] Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо.

Полный текст читайте на  Крым.Реалии

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Теги:   Олег Сенцов

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