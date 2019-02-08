Не умничайте. Как получить удовольствие от любого разговора – 10 правил американской радиоведущей Вчера, 21:37 543 Цей матеріал також доступний українською Meridian Technology Center Селеста Хэдли: Нужно слушать друг друга Meridian Technology Center

Американская журналистка Селеста Хэдли во своем выступлении на TED объясняет, как научиться слушать и слышать другого человека

Перевод Дианы Казакевич

Бывало ли так, что вы удаляли друзей из Facebook за то, что они сказали что-то оскорбительное о политике, религии, уходе за детьми или питании? А сколько у вас знакомых, которых вы избегаете, просто потому что не хотите с ними говорить?

Раньше, чтобы быть вежливым в общении, нужно было говорить только о погоде и здоровье. Сейчас из-за проблемы изменения климата и моды на отказ от прививок и эти темы стали опасными. Мир, в котором любой диалог потенциально может перерасти в спор, в котором политики не могут говорить друг с другом, в котором даже простые вопросы разжигают споры — не нормален.

Центр Pew Research опросил 10 тысяч взрослых американцев и обнаружил, что общество более поляризовано и разобщено, чем когда-либо за всю историю. Мы менее охотно договариваемся, то есть не слушаем друг друга. Для общения необходим баланс между говорением и слушанием, однако мы каким-то образом нарушили его. […]

Моя работа — вести беседы. С нобелевскими лауреатами и водителями грузовиков, с миллиардерами и воспитателями детских садов, с политиками и сантехниками. С людьми, которые мне симпатичны, и с людьми, которые мне не нравятся. Я говорю с теми, с кем не согласна на личном уровне. Но я всё равно могу разделить с ними чудесную беседу. […]

Беседа — это не возможность разрекламировать себя

Многие из вас слышали довольно много советов на эту тему. Например, поддерживайте зрительный контакт, заранее придумайте интересные темы для разговоров, смотрите, кивайте и улыбайтесь, показывая, что внимательно слушаете, повторяйте некоторые фразы за собеседником или обобщайте. Забудьте все эти советы. Они — бесполезная чушь. Нет смысла учиться демонстрировать внимание, если вы действительно внимательно следите за разговором. […]

У нас у всех когда-то бывали хорошие беседы. Поэтому вы знаете, в чём их особенности. После них вы чувствуете причастность и вдохновение или чувствуете, что вам удалось установить связь, или что вас прекрасно поняли. Нет ничего, что может помешать всем вашим беседам быть именно такими.

У меня есть 10 правил. Выбрав и освоив даже одно из них, вы сможете улучшить свои навыки общения.

1. Не делайте несколько дел одновременно

И это касается не только ваших сотовых, а также других вещей, которые мы обычно теребим в руках. Не отвлекайтесь от беседы. Присутствуйте в разговоре. Не думайте о вашей ссоре с начальником. Не думайте о том, что приготовить на ужин. И если вы хотите встать и уйти, оставьте разговор и уйдите. Нельзя присутствовать наполовину.

2. Не нужно важничать и умничать

Если вы хотите выразить свое мнение и вам не интересно мнение или аргументы окружающих на этот счёт, тогда просто ведите блог.

Именно поэтому я не приглашаю к себе в эфир всезнаек. Потому что они скучны. Если попадётся консерватор, он обязательно будет ненавидеть Обаму и аборты, а если либерал — будет критиковать банки и нефтяные корпорации.

Все они абсолютно предсказуемы, и вы не хотите быть такими, как они. Каждый разговор должен стать для вас возможностью узнать что-то новое. Известный психиатр Морган Скотт Пек сказал: «Чтобы научиться слушать, нужно отстраниться от самого себя». Иногда это означает отстраниться и от своего собственного мнения. По его словам, осознав важность этого, говорящий станет менее ранимым, и у него появится возможность обратить возможности своего разума на восприятие слушателя. Помните, что вам есть чему поучиться.

Телеведущий Бил Най говорил: «Каждый повстречавшийся вам человек знает что-то, чего не знаете вы». Перефразирую: каждый из людей в чём-то хорошо разбирается.

3. Задавайте открытые вопросы

Действуйте, как настоящие журналисты. Начинайте свои вопросы со слов «что», «где», «когда» и «как». Если задать простой вопрос, вы получите простой ответ. […]

«Вы разозлились?» — «Да, разозлился». Пусть собеседник сам расскажет. Он лучше знает, что чувствовал. Спросите лучше: «Каково это было?», «Что вы почувствовали?» Собеседнику придётся замолчать на секунду и действительно задуматься, и тогда вы получите намного более интересный ответ.

4. Плывите по течению

Вам в голову будут приходить мысли, и вам нужно научиться их отпускать. Часто во время интервью можно услышать, как гость несколько минут что-то рассказывает, а затем ведущий задаёт ему вопрос, не имеющий отношения к теме или на который гость уже ответил. То есть ведущий перестал слушать несколько минут назад, потому что придумывал этот невероятно умный вопрос и старался ни в коем случае его не забыть.

И мы совершаем такую же ошибку: разговариваем с нашим собеседником, а потом вдруг вспоминаем, что на днях повстречали Хью Джекмана в кафе. И мы тут же перестаём слушать.

Вам в голову будут приходить мысли и идеи. И пусть приходят – научитесь их отпускать.

5. Если чего-то не знаете, признайтесь в этом

Люди, работающие в эфире, прекрасно знают, что их записывают, поэтому они предельно осторожны в своих заявлениях и когда говорят, что в чём-то разбираются. Берите с них пример. Не рискуйте. Слова должны быть выверенными.

6. Не нужно проводить параллели с опытом собеседников

Если они заговорили о потере близких людей, не начинайте приводить свои примеры на эту тему. Если они заговорили о проблемах на работе, не рассказывайте, как вы ненавидите свою.

Все истории уникальны, нет одинаковых. Каждый опыт уникален. Что ещё важнее – разговор идёт не о вас. Не стоит использовать этот момент, чтобы доказать свою крутость или сколько вам пришлось выстрадать. Как-то Стивена Хокинга спросили о его IQ. Он ответил: «Не представляю. Те, кто хвастается своим IQ, — неудачники».

Беседа — это не возможность разрекламировать себя.

7. Не повторяйте сказанное — это звучит снисходительно и утомляет

Мы часто этим грешим. Особенно с коллегами и детьми, чтобы «лучше» поняли. Для этого мы выражаем одну мысль разными словами. Не делайте этого.

8. Избегайте лишних деталей

Честно сказать, людям плевать на даты, имена – на все эти детали, которые вы судорожно пытаетесь вспомнить. Им всё равно. Им интересны вы. Кто вы такой и что у вас с ними общего. Забудьте о деталях. Опускайте их.

9. Не последний, но явно самый важный пункт: слушайте

Бессчётное количество известных людей говорили, что умение слушать является самым-самым важным навыком из всех возможных. Перефразируя Будду: «Ничему нельзя научиться с открытым ртом». А президент Калвин Кулидж сказал: «Никого ещё не уволили за то, что они много слушали».

Почему мы не слушаем друг друга? Во-первых, нам больше нравится говорить. Когда я говорю, я у руля. Мне не нужно слушать то, что мне не интересно. Я в центре внимания. Я повышаю самооценку. Но есть и другая причина: мы отвлекаемся.

Средний человек говорит со скоростью 225 слов в минуту, а воспринимать на слух мы можем до 500 слов в минуту. Поэтому мозг самостоятельно восполняет недостающие 275 слов. Я понимаю, что требуются силы и энергия, чтобы следить за речью собеседника, но не делая этого, вы не беседуете. Вы просто выкрикиваете ничем не связанные предложения, находясь в одном месте.

Нужно слушать друг друга. Писатель Стивен Кови прекрасно подметил: «Многие из нас слушают не с целью понять собеседника, а с целью ответить».

10. Будьте краткими

Как говорит моя сестра: «Хороший разговор как мини-юбка: достаточно короткий, чтобы заинтересовать, но достаточно длинный, чтобы покрыть самое важное».

Всё вышесказанное можно обобщить в один простой принцип: будьте внимательны к другим людям. Я росла в семье очень известного дедушки, и у нас дома был своего рода ритуал. К дедушке часто приходили поговорить разные люди, а когда они уходили, моя мама имела обыкновение подойти и спросить: «А знаете ли вы, кто это был? Эта женщина — вице-мисс Америки. А этот мужчина — мэр Сакраменто. Это обладательница Пулитцеровской премии, а это — артист русского балета». И я росла, полагая, что у всех есть какие-то удивительные странные секреты.

Именно это помогает мне быть хорошей ведущей эфира. Я стараюсь чаще держать рот на замке, а свой разум – открытым. Я всегда готова быть удивлённой, и никогда не разочаровываюсь. Делайте то же самое. Говорите с людьми, слушайте их, и, самое важное – будьте готовы удивляться.

Полную версию выступления смотрите на TED

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