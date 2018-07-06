Назад к советскому корыту

Бывшая жена украинского политзаключенного Владимира Балуха, голодающего в СИЗО Севастополя, Наталья сообщила во время допроса в суде о конфликтах Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

[...] Если информацию о его конфликте с политзаключенным прочитает иностранец, он просто ничего не поймет.

Но люди, которые жили в Советском Союзе, понимают все. Никто не вспоминал, что ты – украинец или представитель другого «нацменьшинства», пока ты сам об этом не напоминал. Лучшей наградой для такого «человека второго сорта» была фраза, вскользь брошенная «старшим братом»: «Ну ты же практически русский». И, чего греха таить, украинцы или белорусы имели здесь преимущество перед представителями других национальностей, им гораздо проще было казаться «русскими», чем казахам, эстонцам или евреям. Но, с другой стороны, их нежелание причислять себя к имперскому большинству вызвало куда большее раздражение, даже непонимание – ведь есть же шанс стать «настоящим человеком», никто и не вспомнит о не лучшем происхождении, так почему же отказываешься? Националист? Бандеровец?

Именно такие люди всегда вызывали особую ненависть у начальства в Советском Союзе

Не буду, конечно, утверждать, что такие настроения были присущи всякому россиянину, каждому «русскому». Но я хорошо помню, в какой среде этот безумный шовинизм был распространен – ​​в среде партийного аппарата, КГБ, различных чиновников. Особенно – в нижнем слое. В том, к которому тогда принадлежал Владимир Путин и его ближайшие соратники. А сейчас эти люди правят Россией. И навязывают ей свои представления о том, как нужно жить.

Поэтому в поведении начальника крымского изолятора я не вижу ничего удивительного. [...] И Балух вызывает у него естественное раздражение – просто тем, что не хочет отказываться от самого себя, от своего гражданства, от своего происхождения. [...]

Именно такие люди всегда вызывали особую ненависть у начальства в Советском Союзе. И сегодня именно они – такие как Сенцов, как Балух – вызывают особую ненависть в России и в аннексированном Крыму. Это и есть «возвращение в родную гавань», к старому советскому корыту.

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