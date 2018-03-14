Наш мир в страшной опасности

Стивен Хокинг: Технологии сделали жизнь богатейших людей видимой другим, даже очень бедным – лишь бы у тех был доступ к смартфону

"У нас есть технологии, позволяющие уничтожить планету, на которой мы живем, но еще нет технологий, чтобы покинуть ее", – пишет английский физик-теоретик Стивен Хокинг в колонке для The Guardian

"Как физик-теоретик из Кембриджа, я провел свою жизнь в крайне привилегированном "пузыре". Кембридж, центром которого является один из лучших университетов мира, необычный город. Здесь образовалось обособленное научное сообщество, и я стал его частью, когда мне было 20", – рассказывает Хокинг.

По словам ученого, внутри этого сообщества существует небольшая группа международных физиков-теоретиков, не раз подвергавшаяся соблазну считать себя его вершиной. Но слава, пришедшая к Хокингу, благодаря написанным книгам, и изоляция, ставшая следствием болезни, отдалили его от общества.

"Поэтому недавний бунт против элит как в Америке, так и в Британии направлен и против меня. Что бы мы ни думали о решении британского электората отказаться от членства в ЕС, а американского – принять Дональда Трампа в качестве нового президента, наблюдатели уверены, что это гнев людей, полагающих, будто лидеры покинули их", – рассуждает Хокинг.

Нужно, чтобы элиты, от Кембриджа до Голливуда, осознали ошибки прошлого

Он подчеркивает, что это был момент, когда голос подали забытые, отвергнув советы экспертов и элит.

"Я – не исключение. Я предупреждал, что голосование за Brexit навредит британской науке, что это будет шаг назад, и электорат, по крайней мере, значительная часть его - обратил на меня не больше внимания, чем на других политических лидеров, ученых, художников и знаменитостей, дававших те же советы", – вспоминает Хокинг.

Он подчеркивает, что сейчас не меньшее значение, чем выбор электората, имеет реакция элит. Должны ли элиты воспринять эти голосования как результат грубого популизма, отрицавшего факты, и попытаться обесценить выбор, воплощением которого они являются? Ученый полагает, что это было бы большой ошибкой.

"Опасения, повлиявшие на голосование – экономические последствия глобализации и ускоряющихся технологических изменений – абсолютно понятны. Автоматизация заводов и так сократила количество рабочих мест в традиционном производстве, а работа над искусственным интеллектом приведет к уничтожению рабочих мест среди среднего класса – останутся лишь самые важные, креативные или управленческие занятия", – предсказывает Хокинг.

Он предупреждает, что это усилит уже существующее экономическое неравенство в мире. Интернет и платформы, создание которых он делает возможным, приводят к тому, что избранные зарабатывают огромные деньги, нанимая при этом совсем немного людей. Таков неизбежный прогресс, разрушающий сейчас общество, – уверен ученый.

"Нам нужно учесть это, а также финансовый кризис, благодаря которому люди поняли, что лишь немногие, работающие в финансовом секторе, получают большие деньги, – говорит Хокинг. – И раз мы живем в мире растущего финансового неравенства, когда наблюдается не только падение уровня жизни, но и потеря возможности зарабатывать в принципе, неудивительно, что люди ищут выход – и Трамп или Brexit кажутся им этим выходом".

Он добавляет, что вследствие интернета этот разрыв стал заметнее, чем раньше. Ему самому технологии дали возможность продолжать свою работу, несмотря на болезнь.

Но технологии также сделали жизнь богатейших людей заметной и другим, даже очень бедным – лишь бы у тех был доступ к смартфону. И поскольку доступ к телефону даже в Африке получить проще, чем к чистой воде, это означает, что вскоре никому на нашей перенаселенной планете не удастся укрыться от экономического неравенства.

"Последствия увидеть нетрудно – сельские жители перебираются в города, движимые надеждой. И, понимая, что нирваны, увиденной в Instagram, там нет, они пересекают океан, присоединяясь к другим экономическим мигрантам, ищущим лучшей жизни", – говорит Хокинг. Он напоминает о давлении на экономику и инфраструктуру из-за прибытия мигрантов, а также на скачки популизма.

Самого ученого больше всего беспокоит то, что как раз сейчас человеческая раса должна объединиться. Перед ней стоят невероятные вызовы: изменение климата, производство еды, перенаселение, исчезновение других видов, эпидемии, окисление океанов.

"Все они – напоминание, что мы переживаем самый опасный период в развитии человечества. У нас есть технологии, позволяющие уничтожить планету, на которой мы живем, но еще нет технологий, которые позволили бы ее покинуть", – предупреждает Хокинг.

Он говорит, что через несколько сотен лет, возможно, человечество создаст колонии в других мирах, но пока планета у нас одна, и нужно объединиться ради ее защиты.

"Для этого нам нужно разрушать, а не создавать барьеры внутри стран и извне. Для этого мировым лидерам нужно признать, что они подвели многих. Теперь, когда ресурсы сосредоточены в руках столь малого числа людей, нам придется делиться намного больше, чем прежде", – уверен автор.

"Исчезают не только рабочие места, но и целые сферы промышленности, и мы должны подготовить людей к новому миру и поддержать их финансово в процессе. Если общества и экономики не справятся с нынешним уровнем миграции, нужно больше работать над мировым развитием, чтобы миллионы мигрантов могли найти будущее и в родных странах", – предлагает Хокинг.

"У нас получится, я верю в наш вид; но для этого нужно, чтобы элиты, от Кембриджа до Голливуда, осознали ошибки прошлого года. И, в первую очередь, научились скромности", – заключает ученый.

Оригинал колонки Стивена Хокинга читайте на сайте TheGuardian